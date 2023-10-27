Перемогу команді з Волочиська приніс єдиний результативний удар у виконанні Крістіана Свістуна.
Поділля - Агробізнес, ФК Поділля
27 жовтня 2023, 16:16
У єдиному сьогоднішньому матчі в рамках 14 туру Першої ліги Агробізнес у гостях мінімально обіграв Поділля з рахунком 1:0.
Єдиний та переможний гол був забитий на 76 хвилині, а його автором став Крістіан Свистун.
Після 14 ігор Агробізнес набрав 23 очки і посідає друге місце у групі А, а у Поділля – 13 балів та восьмий рядок.
Поділля — Агробізнес 0:1
Гол: Свистун, 76.