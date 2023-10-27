Україна: Перша ліга

Перемогу команді з Волочиська приніс єдиний результативний удар у виконанні Крістіана Свістуна.

У єдиному сьогоднішньому матчі в рамках 14 туру Першої ліги Агробізнес у гостях мінімально обіграв Поділля з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 76 хвилині, а його автором став Крістіан Свистун.

Після 14 ігор Агробізнес набрав 23 очки і посідає друге місце у групі А, а у Поділля – 13 балів та восьмий рядок.

Поділля — Агробізнес 0:1

Гол: Свистун, 76.