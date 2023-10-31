Україна: Перша ліга

Амбросій Чачуа пов'язав своє майбутнє зі "львами" до 30 червня 2026 року.

Карпати, які наразі вважаються одними з головних претендентів на вихід до української Прем'єр-ліги за підсумками поточного сезону, оголосили на офіційному сайті про продовження контракту зі своїм капітаном Амбросієм Чачуа.

29-річний атакувальний півзахисник підписав нову угоду з львівським клубом, яка буде розрахована до 30 червня 2026 року.

"Насамперед дякую клубу за довіру. Я щасливий у Карпатах і готовий надалі докладати усіх зусиль та допомагати команді.

Робитиму усе необхідне на кожному тренуванні та у кожному матчі, щоб Карпати перемагали. У мене є величезна мотивація та бажання. Сподіваюся, що у подальшому я зможу бути ще кориснішим для своєї команди", — сказав гравець.

Зазначимо, що Амбросій Чачуа є одним із трьох футболістів Карпат, які виходили у старті на кожен з 14-ти поєдинків поточного сезону Першої ліги, в яких він забив три голи, віддав чотири асисти та п'ять разів визнавався фанатами найкращим гравцем матчу.

Нагадаємо, раніше Карпати продовжили контракт зі своїм ключовим голкіпером Андрієм Кожухаром.