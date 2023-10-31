В українській Першій лізі завершилися всі матчі 14-го туру.
Буковина - Нива (Бузова), фото господарів
31 жовтня 2023, 16:58
Чотирнадцятий тур української Першої ліги розпочався у четвер, 26 жовтня, і завершився у понеділок, 30 жовтня. Загалом, у десяти матчах груп А та Б команди відзначилися 30 голами.
Група А
Агробізнес мінімально здолав Поділля у виїзному поєдинку завдяки голу Свистуна.
Поділля — Агробізнес 0:1
Гол: Свистун, 76
Буковина та Нива (Бузова) порадували глядачів результативною нічиєю.
Буковина — Нива (Бузова) 3:3
Голи: Фарасєєнко, 7, Палагнюк, 64, 86 — Будняк, 3, Паламар, 23, Тименко, 66
Прикарпаття втримало виїзну перемогу над Хустом.
Хуст — Прикарпаття 1:2
Голи: Мердєєв, 60 (пен.) — Хома, 37, Шинкаренко, 75
Епіцентр здобув вольову перемогу над тернопільською Нивою.
Нива (Тернопіль) — Епіцентр 1:2
Голи: Зінь, 4 — Мороз, 62, Стень, 87
Карпати спокійно впоралися з Металістом.
Карпати – Металіст 3:0
Голи: Невес, 9, Чачуа, 23, Костенко, 55
Розклад наступного, п'ятнадцятого туру української Першої ліги (група А):
Група Б
Гірник-Спорт і Вікторія відкрили тур нічиєю з чотирма голами.
Гірник-Спорт — Вікторія 2:2
Голи: Черткоєв, 47, Посєвкін, 55 — Курелєх, 23, Здирко, 33
Маріуполь несподівано здолав Інгулець на виїзді.
Інгулець — Маріуполь 0:1
Гол: Пентелейчук, 12
Чернігів не зміг набрати очки у домашній дуелі з Металургом.
Чернігів — Металург 1:3
Голи: Федосов, 90+3 (пен.) — Буряк, 23, Сад, 38, Фальковський, 90+1
Кремінь намагався нав'язати боротьбу Полтаві, але все ж поступився з різницею у три м'ячі.
Полтава — Кремінь 4:1
Голи: Копитов, 1, 90+1, Вівдич, 6, Горжуй, 21 — Галоян, 4
Діназ і Лівий Берег не виявили сильнішого у матчі, який було перенесено на інший день через тривалу повітряну тривогу.
Діназ — Лівий Берег 0:0
Буде доповнено...
Розклад наступного, п'ятнадцятого туру української Першої ліги (група Б):