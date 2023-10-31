Україна: Перша ліга

В українській Першій лізі завершилися всі матчі 14-го туру.

Чотирнадцятий тур української Першої ліги розпочався у четвер, 26 жовтня, і завершився у понеділок, 30 жовтня. Загалом, у десяти матчах груп А та Б команди відзначилися 30 голами.

Група А

Агробізнес мінімально здолав Поділля у виїзному поєдинку завдяки голу Свистуна.

Поділля — Агробізнес 0:1

Гол: Свистун, 76

Буковина та Нива (Бузова) порадували глядачів результативною нічиєю.

Буковина — Нива (Бузова) 3:3

Голи: Фарасєєнко, 7, Палагнюк, 64, 86 — Будняк, 3, Паламар, 23, Тименко, 66

Прикарпаття втримало виїзну перемогу над Хустом.

Хуст — Прикарпаття 1:2

Голи: Мердєєв, 60 (пен.) — Хома, 37, Шинкаренко, 75

Епіцентр здобув вольову перемогу над тернопільською Нивою.

Нива (Тернопіль) — Епіцентр 1:2

Голи: Зінь, 4 — Мороз, 62, Стень, 87

Карпати спокійно впоралися з Металістом.

Карпати – Металіст 3:0

Голи: Невес, 9, Чачуа, 23, Костенко, 55

Розклад наступного, п'ятнадцятого туру української Першої ліги (група А):

Група Б

Гірник-Спорт і Вікторія відкрили тур нічиєю з чотирма голами.

Гірник-Спорт — Вікторія 2:2

Голи: Черткоєв, 47, Посєвкін, 55 — Курелєх, 23, Здирко, 33

Маріуполь несподівано здолав Інгулець на виїзді.

Інгулець — Маріуполь 0:1

Гол: Пентелейчук, 12

Чернігів не зміг набрати очки у домашній дуелі з Металургом.

Чернігів — Металург 1:3

Голи: Федосов, 90+3 (пен.) — Буряк, 23, Сад, 38, Фальковський, 90+1

Кремінь намагався нав'язати боротьбу Полтаві, але все ж поступився з різницею у три м'ячі.

Полтава — Кремінь 4:1

Голи: Копитов, 1, 90+1, Вівдич, 6, Горжуй, 21 — Галоян, 4

Діназ і Лівий Берег не виявили сильнішого у матчі, який було перенесено на інший день через тривалу повітряну тривогу.

Діназ — Лівий Берег 0:0

Буде доповнено...

Розклад наступного, п'ятнадцятого туру української Першої ліги (група Б):