Результати матчів 15 туру Першої ліги України.
Фото - Прикарпаття
05 листопада 2023, 16:20
В неділю відбулось п'ять матчів серед команд Першої ліги України. Раніше Епіцентр здолав Карпати, Лівий берег переграв Маріуполь, а Інгулець поділив очки з Металургом.
Завершились матчі Вікторія — Полтава (група В) та Нива Бузова — Прикарпаття (група А).
Після поразки від Шахтаря в Кубку України Вікторія приймала Полтаву. Матч було призупинено через повітряну тривогу, а після відновлення команди не зуміли забити хоча б один м'яч на двох. В підсумку, "суха" нічия — 0:0.
Вікторія залишилась на другому місці, Полтава — шоста.
В іншому матчі неділі Нива Бузова зустрічалась з Прикарпаттям. Гості здобули мінімальну перемогу завдяки голу наприкінці поєдинку.
Після трьох перемог поспіль Прикарпаття підіймається на п'яте місце, Нива Бузова — четверта.
Нива Бузова — Прикарпаття 0:1
Гол: Шинкаренко, 82