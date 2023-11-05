Україна: Перша ліга

Результати матчів 15 туру Першої ліги України.

В неділю відбулось п'ять матчів серед команд Першої ліги України. Раніше Епіцентр здолав Карпати, Лівий берег переграв Маріуполь, а Інгулець поділив очки з Металургом.

Завершились матчі Вікторія — Полтава (група В) та Нива Бузова — Прикарпаття (група А).

Після поразки від Шахтаря в Кубку України Вікторія приймала Полтаву. Матч було призупинено через повітряну тривогу, а після відновлення команди не зуміли забити хоча б один м'яч на двох. В підсумку, "суха" нічия — 0:0.

Вікторія залишилась на другому місці, Полтава — шоста.

В іншому матчі неділі Нива Бузова зустрічалась з Прикарпаттям. Гості здобули мінімальну перемогу завдяки голу наприкінці поєдинку.

Після трьох перемог поспіль Прикарпаття підіймається на п'яте місце, Нива Бузова — четверта.

Нива Бузова — Прикарпаття 0:1

Гол: Шинкаренко, 82