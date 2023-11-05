Україна: Перша ліга

Результати матчів 15 туру Першої ліги України.

В неділю заплановано п'ять матчів серед команд Першої ліги України: три зустрічі вже закінчились, один — призупинено через повітряну тривогу (Вікторія — Полтава), а в поєдинку Нива Бузова — Прикарпаття триває другий тайм.

ГРУПА A

Карпати несподівано поступились Епіцентру. Для львівського колективу це перша поразка в чемпіонаті. Проте турнірного навантаження вона не має, адже Карпати гарантували собі місце в "групі підвищення у класі". Тим часом перемога допомогла Епіцентру піднятись на третє місце.

Епіцентр — Карпати 3:2

Голи: Глущук, 5, Кравчук, 58, 78 – Костенко, 35, Полегенько, 45.

ГРУПА B

Лідер групи B Інгулець також гарантував собі місце в "групі підвищення у класі". Попри потужний початок чемпіонату, команда із селища Петрове забуксувала — в останніх трьох матчах 2 поразки та нічия — сьогодні петрівці поділили очки з Металургом — 0:0.

Тим часом Лівий берег повернувся на друге місце, обігравши Маріуполь. Переможний рахунок для киян гарантував дубль Співакова — 2:0.

Маріуполь тримається на 5-му місці, яке дає можливість зіграти в "групі підвищення у класі".

Маріуполь — Лівий берег 0:2

Голи: Співаков, 21, 78.

Матч Вікторія — СК Полтава призупинено через повітряну тривогу в Сумській області.