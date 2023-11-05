Результати матчів 15 туру Першої ліги України.
Епіцентр – Карпати, фото - Карпати
05 листопада 2023, 14:38
В неділю заплановано п'ять матчів серед команд Першої ліги України: три зустрічі вже закінчились, один — призупинено через повітряну тривогу (Вікторія — Полтава), а в поєдинку Нива Бузова — Прикарпаття триває другий тайм.
ГРУПА A
Карпати несподівано поступились Епіцентру. Для львівського колективу це перша поразка в чемпіонаті. Проте турнірного навантаження вона не має, адже Карпати гарантували собі місце в "групі підвищення у класі". Тим часом перемога допомогла Епіцентру піднятись на третє місце.
Епіцентр — Карпати 3:2
Голи: Глущук, 5, Кравчук, 58, 78 – Костенко, 35, Полегенько, 45.
ГРУПА B
Лідер групи B Інгулець також гарантував собі місце в "групі підвищення у класі". Попри потужний початок чемпіонату, команда із селища Петрове забуксувала — в останніх трьох матчах 2 поразки та нічия — сьогодні петрівці поділили очки з Металургом — 0:0.
Тим часом Лівий берег повернувся на друге місце, обігравши Маріуполь. Переможний рахунок для киян гарантував дубль Співакова — 2:0.
Маріуполь тримається на 5-му місці, яке дає можливість зіграти в "групі підвищення у класі".
Маріуполь — Лівий берег 0:2
Голи: Співаков, 21, 78.
Матч Вікторія — СК Полтава призупинено через повітряну тривогу в Сумській області.