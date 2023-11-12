У рамках шістнадцятого туру української Першої ліги у неділю, 12 листопада, відбулися одразу вісім поєдинків.

Група А

Нива у виїзному матчі проти Хуста зуміла здобути важливі 3 очки.

Хуст — Нива (Бузова) 0:1

Гол: Паламар, 75 (пен.)

Попередження: Колчін, 19, Тихненко, 24, Іванов, 44, Станкович, 79 — Прокопчук, 38, Турчанов, 46, Дворовенко, 79, Західний, 90+4

Епіцентр впорався з Буковиною на виїзді.

Буковина — Епіцентр 0:2

Голи: Мороз, 22, Беженар, 68

Попередження: Скотаренко, 72, Данилюк, 77 — Глущук, 62, Ліповуз, 75

Львівські Карпати спокійно здолали Агробізнес вдома.

Карпати — Агробізнес 3:0

Голи: Невес, 17, Бабогло, 36, Чачуа, 75

Попередження: Клименко, 59, Саків, 83 — Лень, 32, Грицак, 80

Турнірна таблиця групи А після 16-ти турів:

Група Б

Маріуполь здобув вольову перемогу над Діназом.

Діназ — Маріуполь 1:2

Голи: Старенький, 40 — Батальський, 45+3 (пен.), Тєрєхов, 87

Попередження: Хоцяновський, 35, Кобзар, 52

Сумська Вікторія впоралась з останньою командою групи.

Чернігів — Вікторія 0:3

Голи: Машталір, 43, Галенко, 75 (пен.), 79

Попередження: Ментей, 33, Зенченко, 45+3, Койдан, 50 — Покотилюк, 16, Ульянов, 73, Савченко, 74

Полтава легко здолала Гірник-Спорт.

Полтава — Гірник-Спорт 4:1

Голи: Вівдич, 27, 57, Щербак, 38 (пен.), 49 — Черткоєв, 90+1

Кремінь був розгромлений Інгульцем.

Інгулець — Кремінь 5:1

Голи: Козак, 13, 18, Квасов, 16, 75, Дихтярук, 81 (автогол) — Галоян, 50

Попередження: Гаджук, 77

Лівий Берег втримав мінімальну перевагу у матчі з Металургом.

Лівий Берег — Металург 1:0

Гол: Когут, 27

Попередження: Співаков, 82 — Страдс, 54, Фальковський, 58

Турнірна таблиця групи Б після 16-ти турів: