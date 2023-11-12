Завершилися всі матчі 16-го туру.
Карпати - Агробізнес, фото львів'ян
12 листопада 2023, 22:25
У рамках шістнадцятого туру української Першої ліги у неділю, 12 листопада, відбулися одразу вісім поєдинків.
Група А
Нива у виїзному матчі проти Хуста зуміла здобути важливі 3 очки.
Хуст — Нива (Бузова) 0:1
Гол: Паламар, 75 (пен.)
Попередження: Колчін, 19, Тихненко, 24, Іванов, 44, Станкович, 79 — Прокопчук, 38, Турчанов, 46, Дворовенко, 79, Західний, 90+4
Епіцентр впорався з Буковиною на виїзді.
Буковина — Епіцентр 0:2
Голи: Мороз, 22, Беженар, 68
Попередження: Скотаренко, 72, Данилюк, 77 — Глущук, 62, Ліповуз, 75
Львівські Карпати спокійно здолали Агробізнес вдома.
Карпати — Агробізнес 3:0
Голи: Невес, 17, Бабогло, 36, Чачуа, 75
Попередження: Клименко, 59, Саків, 83 — Лень, 32, Грицак, 80
Турнірна таблиця групи А після 16-ти турів:
Група Б
Маріуполь здобув вольову перемогу над Діназом.
Діназ — Маріуполь 1:2
Голи: Старенький, 40 — Батальський, 45+3 (пен.), Тєрєхов, 87
Попередження: Хоцяновський, 35, Кобзар, 52
Сумська Вікторія впоралась з останньою командою групи.
Чернігів — Вікторія 0:3
Голи: Машталір, 43, Галенко, 75 (пен.), 79
Попередження: Ментей, 33, Зенченко, 45+3, Койдан, 50 — Покотилюк, 16, Ульянов, 73, Савченко, 74
Полтава легко здолала Гірник-Спорт.
Полтава — Гірник-Спорт 4:1
Голи: Вівдич, 27, 57, Щербак, 38 (пен.), 49 — Черткоєв, 90+1
Кремінь був розгромлений Інгульцем.
Інгулець — Кремінь 5:1
Голи: Козак, 13, 18, Квасов, 16, 75, Дихтярук, 81 (автогол) — Галоян, 50
Попередження: Гаджук, 77
Лівий Берег втримав мінімальну перевагу у матчі з Металургом.
Лівий Берег — Металург 1:0
Гол: Когут, 27
Попередження: Співаков, 82 — Страдс, 54, Фальковський, 58
Турнірна таблиця групи Б після 16-ти турів: