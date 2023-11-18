Україна: Перша ліга

До вашої уваги результати поєдинків Першої ліги України.

Сьогодні, 18 листопада, пройшли поєдинки 17 туру Першої ліги України, в яких практично всі фаворити взяли своє.

У першій грі львівські Карпати у гостях мінімально обіграли Поділля з рахунком 1:0. Перемогу львів'янам приніс єдиний забитий м'яч у виконанні Богдана Векляка.

Поділля — Карпати 0:1

Гол: Векляк, 49.

У другій зустрічі Агробізнес на своєму полі впевнено обіграв Буковину з рахунком 3:0. Перемогу господарям поля принесли голи Дениса Галенкова, Романа Кузьмина та Романа Толочка.

Агробізнес — Буковина 3:0

Голи: Галенков, 43, Кузьмин, 58, Толочко, 90+1.

У третьому матчі Епіцентр у рідних стінах не зміг обіграти Прикарпаття. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол гостей у виконанні Романа Жмурко, який зрізав м'яч у свої ворота у першому таймі, господарі відповіли влучним ударом Андрія Ліповуза у другій половині зустрічі.

Епіцентр — Прикарпаття 1:1

Голи: Ліповуз, 55 — Жмурко, 33 (автогол).

Тим часом тернопільська Нива розібралася із Хустом із рахунком 4:1. У складі тернополян голами відзначилися Ігор Гатала та Дмитро Галадей, які реалізували пенальті, а також Дмитро Бороденко, який оформив дубль. У гостей єдиний м'яч забив Ігор Вагін, який відкрив рахунок у матчі.

Нива Тернопіль — Хуст 4:1

Голи: Бороденко, 18, 45+1, Галадей, 40 (з пенальті), Гатала, 62 (з пенальті).

Насамкінець харківський Металіст втратив перемогу над Нивою Бузовою. Матч закінчився із рахунком 1:1. Харків'яни відкрили рахунок на 55 хвилині зусиллями Євгена Рязанцева, але на третій компенсованій хвилині Габрієль Гомес зрізав м'яч у свої ворота та зрівняв цифри на табло.

Металіст — Нива Бузова 1:1

Голи: Рязанцев, 55 — Гомес, 90+3 (автогол).

Турнірна таблиця після 17 турів Першої ліги у групі А