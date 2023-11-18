До вашої уваги результати поєдинків Першої ліги України.
Поділля - Карпати, ФК Карпати
18 листопада 2023, 14:57
Сьогодні, 18 листопада, пройшли поєдинки 17 туру Першої ліги України, в яких практично всі фаворити взяли своє.
У першій грі львівські Карпати у гостях мінімально обіграли Поділля з рахунком 1:0. Перемогу львів'янам приніс єдиний забитий м'яч у виконанні Богдана Векляка.
Поділля — Карпати 0:1
Гол: Векляк, 49.
У другій зустрічі Агробізнес на своєму полі впевнено обіграв Буковину з рахунком 3:0. Перемогу господарям поля принесли голи Дениса Галенкова, Романа Кузьмина та Романа Толочка.
Агробізнес — Буковина 3:0
Голи: Галенков, 43, Кузьмин, 58, Толочко, 90+1.
У третьому матчі Епіцентр у рідних стінах не зміг обіграти Прикарпаття. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол гостей у виконанні Романа Жмурко, який зрізав м'яч у свої ворота у першому таймі, господарі відповіли влучним ударом Андрія Ліповуза у другій половині зустрічі.
Епіцентр — Прикарпаття 1:1
Голи: Ліповуз, 55 — Жмурко, 33 (автогол).
Тим часом тернопільська Нива розібралася із Хустом із рахунком 4:1. У складі тернополян голами відзначилися Ігор Гатала та Дмитро Галадей, які реалізували пенальті, а також Дмитро Бороденко, який оформив дубль. У гостей єдиний м'яч забив Ігор Вагін, який відкрив рахунок у матчі.
Нива Тернопіль — Хуст 4:1
Голи: Бороденко, 18, 45+1, Галадей, 40 (з пенальті), Гатала, 62 (з пенальті).
Насамкінець харківський Металіст втратив перемогу над Нивою Бузовою. Матч закінчився із рахунком 1:1. Харків'яни відкрили рахунок на 55 хвилині зусиллями Євгена Рязанцева, але на третій компенсованій хвилині Габрієль Гомес зрізав м'яч у свої ворота та зрівняв цифри на табло.
Металіст — Нива Бузова 1:1
Голи: Рязанцев, 55 — Гомес, 90+3 (автогол).
Турнірна таблиця після 17 турів Першої ліги у групі А
|#
|
|18 ЛИСТОПАДА 2023
|М
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РІЗН
|О
|
|1
|
|Карпати Львів
|17
|13
|3
|1
|31
|10
|21
|42
|2
|
|Агробізнес
|17
|8
|5
|4
|20
|13
|7
|29
|3
|
|Епіцентр
|17
|7
|7
|3
|25
|21
|4
|28
|4
|
|Нива Бузова
|17
|7
|6
|4
|21
|17
|4
|27
|5
|
|Прикарпаття
|17
|5
|8
|4
|25
|18
|7
|23
|6
|
|Буковина
|17
|6
|3
|8
|16
|21
|-5
|21
|7
|
|Нива Тернопіль
|17
|5
|5
|7
|15
|16
|-1
|20
|8
|
|Поділля
|17
|3
|8
|6
|16
|17
|-1
|17
|9
|
|Металіст
|17
|2
|5
|10
|11
|26
|-15
|11
|10
|
|Хуст
|17
|3
|2
|12
|14
|35
|-21
|11