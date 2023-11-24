Відбулися матчі 18 туру Першої ліги України.
ФК Карпати Львів
24 листопада 2023, 14:38
Сьогодні, 24 листопада, пройшли всі матчі 18 туру Першої ліги України у групі А.
У першій грі львівські Карпати впевнено обіграли тернопільську Ниву із рахунком 3:0. Перемогу львів'янам принесли забиті м'ячі у виконанні Єгора Картушова, Ігора Невеса та Амбросія Чачуа.
Карпати — Нива Т 3:0
Голи: Картушов, 65, Невес, 78, Чачуа, 89.
Вилучення: Танчак, 84 (Нива, пряма червона).
У другій зустрічі Епіцентр у гостях розібрався з Нивою Бузовою з рахунком 2:0. Перемогу гостям забезпечили голи Максима Гірного, який оформив дубль.
Нива Бузова — Епіцентр 0:2
Голи: Гірний, 34, 77.
У третьому поєдинку харківський Металіст на виїзді здобув перемогу над Хустом у битві аутсайдерів з рахунком 2:1. Перемога харків'ян відбулася зусиллями Габріеля Гомеса та Петра Луціва, який реалізував пенальті. У господарів єдиний м'яч забив Василь Василинець.
Хуст — Металіст 1:2
Голи: Василинець, 82 — Гомес, 3, Луців, 58 (з пенальті).
У четвертій зустрічі Прикарпаття обіграло Агробізнес з рахунком 2:0 завдяки голам Андрія Хоми та Василя Француза.
Прикарпаття — Агробізнес 2:0
Голи: Хома, 43, Француз, 79.
Насамкінець Поділля у гостях взяло три очки у матчі проти Буковини. Матч закінчився з рахунком 2:0 на користь гостей, у складі яких відзначились Максим Войтіховський та Кирило Костенко.
Буковина — Поділля 0:2
Голи: Войтіховський, 16, Костенко, 78.
|#
|
|24 ЛИСТОПАДА 2023
|М
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РІЗН
|О
|ГРУПА А
|1
|
|Карпати Львів
|18
|14
|3
|1
|34
|10
|24
|45
|2
|
|Епіцентр
|18
|8
|7
|3
|27
|21
|6
|31
|3
|
|Агробізнес
|18
|8
|5
|5
|20
|15
|5
|29
|4
|
|Нива Бузова
|18
|7
|6
|5
|21
|19
|2
|27
|5
|
|Прикарпаття
|18
|6
|8
|4
|27
|18
|9
|26
|6
|
|Буковина
|18
|6
|3
|9
|16
|23
|-7
|21
|7
|
|Поділля
|18
|4
|8
|6
|18
|17
|1
|20
|8
|
|Нива Тернопіль
|18
|5
|5
|8
|15
|19
|-4
|20
|9
|
|Металіст
|18
|3
|5
|10
|13
|27
|-14
|14
|10
|
|Хуст
|18
|3
|2
|13
|15
|37
|-22
|11