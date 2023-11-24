Україна: Перша ліга

Відбулися матчі 18 туру Першої ліги України.

Сьогодні, 24 листопада, пройшли всі матчі 18 туру Першої ліги України у групі А.

У першій грі львівські Карпати впевнено обіграли тернопільську Ниву із рахунком 3:0. Перемогу львів'янам принесли забиті м'ячі у виконанні Єгора Картушова, Ігора Невеса та Амбросія Чачуа.

Карпати — Нива Т 3:0

Голи: Картушов, 65, Невес, 78, Чачуа, 89.

Вилучення: Танчак, 84 (Нива, пряма червона).

У другій зустрічі Епіцентр у гостях розібрався з Нивою Бузовою з рахунком 2:0. Перемогу гостям забезпечили голи Максима Гірного, який оформив дубль.

Нива Бузова — Епіцентр 0:2

Голи: Гірний, 34, 77.

У третьому поєдинку харківський Металіст на виїзді здобув перемогу над Хустом у битві аутсайдерів з рахунком 2:1. Перемога харків'ян відбулася зусиллями Габріеля Гомеса та Петра Луціва, який реалізував пенальті. У господарів єдиний м'яч забив Василь Василинець.

Хуст — Металіст 1:2

Голи: Василинець, 82 — Гомес, 3, Луців, 58 (з пенальті).

У четвертій зустрічі Прикарпаття обіграло Агробізнес з рахунком 2:0 завдяки голам Андрія Хоми та Василя Француза.

Прикарпаття — Агробізнес 2:0

Голи: Хома, 43, Француз, 79.

Насамкінець Поділля у гостях взяло три очки у матчі проти Буковини. Матч закінчився з рахунком 2:0 на користь гостей, у складі яких відзначились Максим Войтіховський та Кирило Костенко.

Буковина — Поділля 0:2

Голи: Войтіховський, 16, Костенко, 78.

УКРАЇНА. ПЕРША ЛІГА, 2023 — 2024