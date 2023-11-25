Відбулися поєдинки 18 туру Першої ліги України.
ФК Лівий берег
25 листопада 2023, 15:30
Сьогодні, 25 листопада, відбулися матчі 18 туру Першої ліги України у групі Б.
У першій зустрічі Інгулець на своєму полі не зміг обіграти Гірник-Спорт. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол гостей у виконанні Артема Нижника, господарі поля відповіли точним ударом Віталія Кольцова, який реалізував пенальті.
Інгулець — Гірник-Спорт 1:1
Голи: Кольцов, 86 (з пенальті) — Нижник, 21.
У другому матчі Лівий берег розгромив Вікторію з рахунком 5:0. Авторами голів стали Іван Когут, Андрій Якимів, Олег Синиця та Андрій Співаков, який оформив дубль.
Лівий берег — Вікторія 5:0
Голи: Когут, 12, Співаков, 21, 58, Якимів, 40, Синиця, 84.
Вилучення: Сахно, 72 (пряма червона).
На 88 хвилині Іван Петренко (Лівий берег) не реалізував пенальті.
У третьому поєдинку Чернігів героїчно відігрався проти Полтави. Матч закінчився із рахунком 2:2. До початку другого тайму полтавці вели з рахунком 2:0 після голів Дмитра Копитова та Дмитра Щербака.
Потім на 68 хвилині Артур Бибік отримав другу жовту картку та залишив Чернігів у меншості. Незважаючи на це, на 82 хвилині В'ячеслав Койдан скоротив відставання в рахунку, а на четвертій компенсованій хвилині нічийний результат приніс удар Анатолія Романченка.
Чернігів — Полтава 2:2
Голи: Койдан, 82, Романченко, 90+4 — Копитов, 19, Щербак, 47.
Вилучення: Бибік, 68 (друга жовта).
Тим часом Маріуполь мінімально обіграв Кремень із рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий на восьмій хвилині, а його автором став Петро Харжевський.
Маріуполь — Кремінь 1:0
Гол: Харжевський, 8.
Насамкінець Діназ на своєму полі переміг над запорізьким Металургом з рахунком 1:0. Перемогу господарям поля приніс гол у виконанні Данила Кіріченка.
Діназ - Металург 1:0
Гол: Кіріченко, 16.
Турнірна таблиця Першої ліги:
|ГРУПА Б
|1
|
|Інгулець
|18
|13
|3
|2
|41
|13
|28
|42
|2
|
|Лівий Берег
|18
|11
|3
|4
|40
|11
|29
|36
|3
|
|ФСК Маріуполь
|18
|8
|7
|3
|22
|14
|8
|31
|4
|
|Вікторія
|18
|8
|6
|4
|19
|18
|1
|30
|5
|
|СК Полтава
|18
|8
|5
|5
|35
|27
|8
|29
|6
|
|МФК Металург
|18
|6
|7
|5
|23
|18
|5
|25
|7
|
|Гірник-Спорт
|18
|5
|2
|11
|16
|32
|-16
|17
|8
|
|Кремінь
|18
|4
|2
|12
|14
|40
|-26
|14
|9
|
|Діназ
|18
|3
|4
|11
|15
|28
|-13
|13
|10
|
|Чернігів
|18
|4
|1
|13
|20
|44
|-24
|13