Сьогодні, 25 листопада, відбулися матчі 18 туру Першої ліги України у групі Б.

У першій зустрічі Інгулець на своєму полі не зміг обіграти Гірник-Спорт. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол гостей у виконанні Артема Нижника, господарі поля відповіли точним ударом Віталія Кольцова, який реалізував пенальті.

Інгулець — Гірник-Спорт 1:1
Голи: Кольцов, 86 (з пенальті) — Нижник, 21.

У другому матчі Лівий берег розгромив Вікторію з рахунком 5:0. Авторами голів стали Іван Когут, Андрій Якимів, Олег Синиця та Андрій Співаков, який оформив дубль.

Лівий берег — Вікторія 5:0
Голи: Когут, 12, Співаков, 21, 58, Якимів, 40, Синиця, 84.

Вилучення: Сахно, 72 (пряма червона).

На 88 хвилині Іван Петренко (Лівий берег) не реалізував пенальті.

У третьому поєдинку Чернігів героїчно відігрався проти Полтави. Матч закінчився із рахунком 2:2. До початку другого тайму полтавці вели з рахунком 2:0 після голів Дмитра Копитова та Дмитра Щербака.

Потім на 68 хвилині Артур Бибік отримав другу жовту картку та залишив Чернігів у меншості. Незважаючи на це, на 82 хвилині В'ячеслав Койдан скоротив відставання в рахунку, а на четвертій компенсованій хвилині нічийний результат приніс удар Анатолія Романченка.

Чернігів — Полтава 2:2
Голи: Койдан, 82, Романченко, 90+4 — Копитов, 19, Щербак, 47.

Вилучення: Бибік, 68 (друга жовта).

Тим часом Маріуполь мінімально обіграв Кремень із рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий на восьмій хвилині, а його автором став Петро Харжевський.

Маріуполь — Кремінь 1:0
Гол: Харжевський, 8.

Насамкінець Діназ на своєму полі переміг над запорізьким Металургом з рахунком 1:0. Перемогу господарям поля приніс гол у виконанні Данила Кіріченка.

Діназ - Металург 1:0
Гол: Кіріченко, 16.

Турнірна таблиця Першої ліги:

ГРУПА Б
1 Інгулець 18 13 3 2 41 13 28 42
2 Лівий Берег 18 11 3 4 40 11 29 36
3 ФСК Маріуполь 18 8 7 3 22 14 8 31
4 Вікторія 18 8 6 4 19 18 1 30
5 СК Полтава 18 8 5 5 35 27 8 29
6 МФК Металург 18 6 7 5 23 18 5 25
7 Гірник-Спорт 18 5 2 11 16 32 -16 17
8 Кремінь 18 4 2 12 14 40 -26 14
9 Діназ 18 3 4 11 15 28 -13 13
10 Чернігів 18 4 1 13 20 44 -24 13