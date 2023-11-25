Україна: Перша ліга

Відбулися поєдинки 18 туру Першої ліги України.

Сьогодні, 25 листопада, відбулися матчі 18 туру Першої ліги України у групі Б.

У першій зустрічі Інгулець на своєму полі не зміг обіграти Гірник-Спорт. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол гостей у виконанні Артема Нижника, господарі поля відповіли точним ударом Віталія Кольцова, який реалізував пенальті.

Інгулець — Гірник-Спорт 1:1

Голи: Кольцов, 86 (з пенальті) — Нижник, 21.

У другому матчі Лівий берег розгромив Вікторію з рахунком 5:0. Авторами голів стали Іван Когут, Андрій Якимів, Олег Синиця та Андрій Співаков, який оформив дубль.

Лівий берег — Вікторія 5:0

Голи: Когут, 12, Співаков, 21, 58, Якимів, 40, Синиця, 84.

Вилучення: Сахно, 72 (пряма червона).

На 88 хвилині Іван Петренко (Лівий берег) не реалізував пенальті.

У третьому поєдинку Чернігів героїчно відігрався проти Полтави. Матч закінчився із рахунком 2:2. До початку другого тайму полтавці вели з рахунком 2:0 після голів Дмитра Копитова та Дмитра Щербака.

Потім на 68 хвилині Артур Бибік отримав другу жовту картку та залишив Чернігів у меншості. Незважаючи на це, на 82 хвилині В'ячеслав Койдан скоротив відставання в рахунку, а на четвертій компенсованій хвилині нічийний результат приніс удар Анатолія Романченка.

Чернігів — Полтава 2:2

Голи: Койдан, 82, Романченко, 90+4 — Копитов, 19, Щербак, 47.

Вилучення: Бибік, 68 (друга жовта).

Тим часом Маріуполь мінімально обіграв Кремень із рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий на восьмій хвилині, а його автором став Петро Харжевський.

Маріуполь — Кремінь 1:0

Гол: Харжевський, 8.

Насамкінець Діназ на своєму полі переміг над запорізьким Металургом з рахунком 1:0. Перемогу господарям поля приніс гол у виконанні Данила Кіріченка.

Діназ - Металург 1:0

Гол: Кіріченко, 16.

Турнірна таблиця Першої ліги: