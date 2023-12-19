Україна: Перша ліга

Хавбек вже виступав за команду з Петрового у сезоні-2016/17.

Інгулець на своїй сторінці в Instagram оголосив про підписання контракту із півзахисником Сергієм Панасенком.

Деталі угоди із 31-річним українцем не розголошуються.

Для Сергія це повернення до команди з Петрового, де він виступав у сезоні-2016/17, коли провів 19 матчів та забив два м'ячі.

Першу половину сезону Панасенко провів у складі Минаю. На його рахунку дев'ять матчів без результативних дій.

За підсумками першої половини сезону Інгулець посів перше місце у турнірній таблиці Першої ліги у групі В і тепер зіграє у чемпіонській групі у боротьбі за вихід до УПЛ.