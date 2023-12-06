Україна

Клуб попрощався з чотирма виконавцями.

Воротар Олександр Бандура, захисники Дмитро Нємчанінов, Ігор Солдат та півзахисник Сергій Панасенко покинули Минай. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Бандура став гравцем закарпатської команди 2 лютого 2022 року. У складі Минаю він провів 42 матчі та у 12 з них не пропускав. Впевнена гра в рамці 37-річного голкіпера допомогла закарпатцям увійти в четвірку команд першої частини торішнього розіграшу за кількістю пропущених м’ячів та у підсумку посісти 8-е місце у турнірній таблиці, а це найбільше досягнення клубу в УПЛ.

У поточному чемпіонаті Бандура провів 14 ігор, тричі не пропускав та парирував два пенальті у матчах проти Дніпра-1 та Полісся.

Нємчанінов став гравцем Миная влітку 2022 року. За цей період він провів 43 матчі та віддав одну результативну передачу. У складі закарпатської команди Дмитро відзначив ювілей – 150 матчів в рамках УПЛ.

У минулому сезоні надійна гра в захисті та диригентські таланти гравця на полі допомогли Минаю фінішувати восьмими у турнірній таблиці.

32-річний Солдат став гравцем Миная влітку 2023 року. За цей період він відіграв у складі закарпатської команди 13 матчів в УПЛ та один – Кубку країни.

31-річний Панасенко став гравцем закарпатської команди влітку 2023 року. За цей період він провів 8 матчів в рамках УПЛ та один – Кубку України.