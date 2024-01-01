Україна: Перша ліга

Чергові кадрові втрати харківського клубу.

Минулорічний учасник УПЛ, харківський Металіст продовжує втрачати колишніх лідерів команди на тлі поточного статусу одного із аутсайдерів Першої ліги (другий дивізіон України).

Як повідомляє Transfermarkt, бразильський центрфорвард Матеус Пейшото остаточно залишив Металіст у перший день зимового трансферного вікна, перейшовши на правах вільного агента до Джубіло Івата, який за підсумками минулого сезону піднявся до вищого дивізіону Японії.

Крім того, правий захисник Маілтон вже офіційно вирушив у нову оренду та тепер виступатиме у другому дивізіоні Бразилії за Шапекоенсе. Орендна угода буде розрахована до 30 листопада 2024 року.

Нагадаємо, що Металіст за підсумками першої половини сезону опинився в Першій лізі Вибування, набравши усього 14 очок в 18 матчах. Нижче харків'ян у таблиці лише чотири команди.