Україна: Перша ліга

Запорізький клуб шукає інвесторів та спонсорів.

Напередодні стало відомо про те, що бюджет МФК Металург на 2024 рік було скорочено рішенням Запорізької міської ради до 48,8 мільйонів гривень, тоді як на фінансування клубу минулого року було закладено 63,4 млн гривень.

Незважаючи на те, що перша команда МФК Металург продовжить функціонувати та брати участь в Першій лізі, скорочення бюджету торкнулося МФК Металург-2, який виступає у Другій лізі, а також жіночої команди. Згідно з останньою заявою запорізької команди, обидві команди наразі перебувають в процесі розформування.

"На останній сесії міської ради прийнято рішення, що визначило подальший розвиток футбольного клубу в Запоріжжі. Збереження футбольної команди отримало підтримку збоку міської влади та громади, проте бюджет-2024 приніс важливі зміни.

Депутати вирішили скоротити фінансування КП "МФК "Металург" на 14,5 мільйонів гривень у порівнянні з минулим роком. Це рішення змусило клуб розірвати контракти з деякими футболістами, у зв'язку з чим у процесі розформування перебуває "Металург-2", по завершенні сезону буде розформовано жіночу команду МФК "Металург", також скорочується штат тренерів футбольної школи.

Водночас клуб та міська влада шукає надійних партнерів, які готові разом із нами розвивати професійний футбол у Запоріжжі та бути співвласниками клубу. Ми відкриті для співпраці з потенційними інвесторами та спонсорами на прозорих умовах.

Бюджет КП "МФК "Металург" на 2024 рік складає 48,8 мільйонів гривень, з яких 27,1 мільйона спрямовано на утримання інфраструктури клубу. Підтримка приватних інвесторів стане ключовим фактором у збереженні й розвитку професійного футболу в Запоріжжі та подальших успіхах місцевих команд на всеукраїнському рівні", — сказано в заяві МФК Металург.

Нагадаємо, за підсумками першої частини сезону-2023/24 МФК Металург зайняв шосте місце у Групі Б Першої ліги, на чотири очки відставши від позиції, що дає право брати участь у Чемпіонській групі та боротися за підвищення у класі.