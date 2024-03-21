Україна: Перша ліга

Керманич львівської команди висловився про досвідченого ексвінгера збірної України, з яким він працював у Дніпрі.

Головний тренер львівських Карпат Мирон Маркевич, команда якого є один із лідерів Першої ліги та явним претендентом на вихід до української Прем'єр-ліги, відповів на питання щодо можливого підписання колишнього вінгера збірної України Євгена Коноплянки.

"У мене вже вдруге за день запитують про Коноплянку. Коли я тренував збірну України, то взяв його молодим хлопцем з Дніпра. Він тоді заграв в збірній, дуже добре заграв. Пізніше ми разом були в Дніпрі. Команда вийшла у фінал Ліги Європи, дякуючи, звичайно, і йому. Він дуже добре провів низку матчів. Я йому за те вдячний.

Але є вік. Вік вже такий, що… Ми хочемо робити молоду команду, яка буде прогресувати. Євгену не те щоб потрібно закінчити, це його справа, але його найкращі роки вже пройшли", — сказав Мирон Маркевич під час пресконференції перед відновленням сезону в Першій лізі.

Зазначимо, що Євген Коноплянка знаходиться у статусі вільного агента після того, як румунський ЧФР Клуж достроково розірвав із ним контракт взимку цього року.