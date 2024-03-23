У рамках першого туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі відбулися ще п'ять матчів.

Чемпіонська група

Кудрівка-Нива розгромно поступилася Лівому Берегу. Господарі поля догравали поєдинок вдев'ятьох.

Кудрівка-Нива — Лівий Берег 1:5
Голи: Місюра, 48 — Якимів, 37, Синиця, 67, 77, Сухоручко, 79, Сіднней, 90+1

Вилучення: Матвєєв, 59, Мамросенко, 90 (обидва — друга жовта картка)

Епіцентр і Маріуполь не виявили сильнішого, обмінявшись голами.

Епіцентр — Маріуполь 1:1
Голи: Кравчук, 39 — Зубков, 82

Карпати у меншості дотиснули Полтаву завдяки другому голу Полегенька.

Карпати — Полтава 2:1
Голи: Полегенько, 54, 90+4 (пен.) — Бужин, 79

Вилучення: Векляк, 54

Група вибування

Чернігів зумів відігратися, поступаючись Поділлю з рахунком 2:0 після першого тайму.

Чернігів — Поділля 2:2
Голи: Кривобороденко, 65, Школьний, 70 — Боженар, 6, Оробець, 21

Хуст впевнено розібрався з Металургом у виїзному поєдинку.

Металург — Хуст 1:4
Голи: Васильченко, 19 — Шевчук, 20, Новіков, 48, Чабан, 73, Гарнага, 75