Останнім клубом українця був запорізький Металург.
Олександр Сніжко, ФК Поділля
29 березня 2024, 10:23
Поділля на своєму офіційному сайті оголосило про підписання контракту з півзахисником Олександром Сніжком.
Деталі угоди із 27-річним українцем не розголошуються.
Сніжко виховувався в академіях Кривбасу та Дніпра. Раніше він виступав за Дніпро-1, Буковину, Минай, ЛНЗ, Гірник та Аргир.
Останнім клубом Сніжка був запорізький Металург – у першій половині сезону він відіграв 12 матчів.
Після 19 турів Поділля займає четверте місце у групі Вибування Першої ліги.