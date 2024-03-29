Україна: Перша ліга

Останнім клубом українця був запорізький Металург.

Поділля на своєму офіційному сайті оголосило про підписання контракту з півзахисником Олександром Сніжком.

Деталі угоди із 27-річним українцем не розголошуються.

Сніжко виховувався в академіях Кривбасу та Дніпра. Раніше він виступав за Дніпро-1, Буковину, Минай, ЛНЗ, Гірник та Аргир.

Останнім клубом Сніжка був запорізький Металург – у першій половині сезону він відіграв 12 матчів.

Після 19 турів Поділля займає четверте місце у групі Вибування Першої ліги.