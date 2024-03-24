Україна: Перша ліга

Завершилися останні три поєдинки 1 туру другої частини сезону у другому дивізіоні України.

У рамках першого туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі відбулися ще три матчі.

Чемпіонська група

Агробізнес і Вікторія не виявили сильнішого і не порадували глядачів голами.

Агробізнес — Вікторія 0:0

Турнірна таблиця

Група вибування

Кремінь і Металіст почали другу частину сезону з нульової нічиєї. Господарі поля догравали поєдинок без свого капітана.

Кремінь — Металіст 0:0

Вилучення: Панчишин, 90+5 (Кремінь)

Два голи у другому таймі забезпечили Буковині виїзну звитягу над Діназом.

Діназ — Буковина 0:2

Голи: Палагнюк, 60, Будняк, 88

Турнірна таблиця

Матчі другого туру другої частини Першої ліги-2023/24 мають відбутися протягом наступного тижня.