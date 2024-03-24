Завершилися останні три поєдинки 1 туру другої частини сезону у другому дивізіоні України.
Гравці Буковини святкують взяття воріт, фото клубу
24 березня 2024, 16:27
У рамках першого туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі відбулися ще три матчі.
Чемпіонська група
Агробізнес і Вікторія не виявили сильнішого і не порадували глядачів голами.
Агробізнес — Вікторія 0:0
Турнірна таблиця
Група вибування
Кремінь і Металіст почали другу частину сезону з нульової нічиєї. Господарі поля догравали поєдинок без свого капітана.
Кремінь — Металіст 0:0
Вилучення: Панчишин, 90+5 (Кремінь)
Два голи у другому таймі забезпечили Буковині виїзну звитягу над Діназом.
Діназ — Буковина 0:2
Голи: Палагнюк, 60, Будняк, 88
Турнірна таблиця
Матчі другого туру другої частини Першої ліги-2023/24 мають відбутися протягом наступного тижня.