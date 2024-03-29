Завершилися чотири поєдинки 2 туру другої частини сезону у другому дивізіоні України.
Карпати - Вікторія, скріншот із трансляції ПФЛ
29 березня 2024, 16:19
У рамках другого туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі відбулися перші чотири матчі.
Чемпіонська група
Маріуполь вдруге поспіль поділив очки зі своїм суперником, обмінявшись голами.
Маріуполь — Прикарпаття 1:1
Голи: Зубков, 10 — Швець, 16
Карпати здобули три очки у поєдинку з Вікторією завдяки ранньому голу Костенка.
Карпати — Вікторія 1:0
Гол: Костенко, 6
Лівий Берег із дебютним голом Мисика розібрався з Агробізнесом.
Лівий Берег — Агробізнес 3:0
Голи: Войцеховський, 3, Астахов, 17, Мисик, 65
Група вибування
Поділля у Хмельницькому у вольовому стилі впоралося з Кремінем.
Поділля — Кремінь 3:1
Голи: Савчук, 27, Боженар, 56, Куліш, 63 — Глоба, 9
Завтра, 30 березня, мають відбутися ще п'ять поєдинків поточного туру.