Україна: Перша ліга

Завершилися чотири поєдинки 2 туру другої частини сезону у другому дивізіоні України.

У рамках другого туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі відбулися перші чотири матчі.

Чемпіонська група

Маріуполь вдруге поспіль поділив очки зі своїм суперником, обмінявшись голами.

Маріуполь — Прикарпаття 1:1

Голи: Зубков, 10 — Швець, 16

Карпати здобули три очки у поєдинку з Вікторією завдяки ранньому голу Костенка.

Карпати — Вікторія 1:0

Гол: Костенко, 6

Лівий Берег із дебютним голом Мисика розібрався з Агробізнесом.

Лівий Берег — Агробізнес 3:0

Голи: Войцеховський, 3, Астахов, 17, Мисик, 65

Група вибування

Поділля у Хмельницькому у вольовому стилі впоралося з Кремінем.

Поділля — Кремінь 3:1

Голи: Савчук, 27, Боженар, 56, Куліш, 63 — Глоба, 9

Завтра, 30 березня, мають відбутися ще п'ять поєдинків поточного туру.