Завершилися ще п'ять поєдинків 2 туру другої частини сезону у другому дивізіоні України.
Гравці Буковини святкують взяття воріт, фото клубу
30 березня 2024, 20:36
У рамках другого туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі відбулися ще п'ять матчів.
Чемпіонська група
Команди чемпіонської групи у суботу, 30 березня, глядачів голами не порадували.
Полтава — Епіцентр 0:0
Інгулець — Кудрівка-Нива 0:0
Турнірна таблиця
Група вибування
Суботній ігровий день у групі вибування виявився значно результативнішим. У трьох матчах команди відзначилися 15 голами.
Хуст — Гірник-Спорт 4:2
Голи: Чабан, 58, 66, 90+1, Борисенко, 69 — Одог, 17, Студенко, 53
Нива (Тернопіль) — Діназ 1:4
Голи: Волохатий, 31 — Сейтхалілов, 19, Ткачук, 68, Мораренко, 72, 90+2 (обидва — пен.)
Буковина — Чернігів 4:0
Голи: Кривобороденко, 9 (автогол), Гончарук, 53, Андрейчук, 69, 80
Вилучення: Зенченко (Чернігів), 28 (друга жовта картка)
Завтра, 31 березня, тур буде закрито поєдинком у групі вибування Металіст — Металург.