Завершився останній поєдинок 2 туру весняної частини сезону у другому дивізіоні України.
Гравці Металіста, фото клубу
31 березня 2024, 14:51
У рамках другого туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі відбувся ще один матч.
Група вибування
Металург вчора, 30 березня, втратив перше місце групи і не скористався можливістю повернути його сьогодні. У першому таймі вони та Металіст обмінялися голами, тоді як у другій половині зустрічі харків'яни забили ще тричі, а запорожці нічим не зуміли відповісти на це.
Металіст — Металург 4:1
Голи: Ісаєнко, 12, Дігтярь, 61, Рязанцев, 63, Луців, 90 (пен.) — Костюченко, 22
Турнірна таблиця
Матчі наступного туру Першої ліги мають відбутися 5-7 квітня (п'ятниця-неділя).