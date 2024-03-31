Україна: Перша ліга

Завершився останній поєдинок 2 туру весняної частини сезону у другому дивізіоні України.

У рамках другого туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі відбувся ще один матч.

Група вибування

Металург вчора, 30 березня, втратив перше місце групи і не скористався можливістю повернути його сьогодні. У першому таймі вони та Металіст обмінялися голами, тоді як у другій половині зустрічі харків'яни забили ще тричі, а запорожці нічим не зуміли відповісти на це.

Металіст — Металург 4:1

Голи: Ісаєнко, 12, Дігтярь, 61, Рязанцев, 63, Луців, 90 (пен.) — Костюченко, 22

Турнірна таблиця

Матчі наступного туру Першої ліги мають відбутися 5-7 квітня (п'ятниця-неділя).