Завершилися ще чотири поєдинки 5 туру другої частини сезону у другому дивізіоні України.
Василь Палагнюк, фото Буковина
20 квітня 2024, 16:30
У рамках п'ятого туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі у суботу, 20 квітня, відбулися чотири матчі.
Чемпіонська група
Капітан Маріуполя захисник Артем Тєрєхов врятував свою команду від поразки Агробізнесу.
Агробізнес — Маріуполь 1:1
Голи: Войтіховський, 50 — Тєрєхов, 90+4
Група вибування
Буковина на виїзді розгромила Металург із чотирма голами нападника Василя Палагнюка.
Металург — Буковина 0:5
Голи: Палагнюк, 38, 55 (пен.), 62 (пен.), 84, Власенко, 81
Діназ вирвав перемогу над Хустом завдяки пізньому голу свого капітана, захисника Андрія Волошина.
Діназ — Хуст 1:0
Гол: Волошин, 90+3
Гірник-Спорт втратив звитягу над Поділлям через автогол захисника Прінса Чісома Чібуезе наприкінці поєдинку.
Гірник-Спорт — Поділля 1:1
Голи: Посєвкін, 7 — Чібуезе, 90 (автогол)
Завтра, 21 квітня, мають відбутися ще два поєдинки чемпіонської групи і два матчі групи вибування.