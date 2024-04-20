Україна: Перша ліга

Завершилися ще чотири поєдинки 5 туру другої частини сезону у другому дивізіоні України.

У рамках п'ятого туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі у суботу, 20 квітня, відбулися чотири матчі.

Чемпіонська група

Капітан Маріуполя захисник Артем Тєрєхов врятував свою команду від поразки Агробізнесу.

Агробізнес — Маріуполь 1:1

Голи: Войтіховський, 50 — Тєрєхов, 90+4

Група вибування

Буковина на виїзді розгромила Металург із чотирма голами нападника Василя Палагнюка.

Металург — Буковина 0:5

Голи: Палагнюк, 38, 55 (пен.), 62 (пен.), 84, Власенко, 81

Діназ вирвав перемогу над Хустом завдяки пізньому голу свого капітана, захисника Андрія Волошина.

Діназ — Хуст 1:0

Гол: Волошин, 90+3

Гірник-Спорт втратив звитягу над Поділлям через автогол захисника Прінса Чісома Чібуезе наприкінці поєдинку.

Гірник-Спорт — Поділля 1:1

Голи: Посєвкін, 7 — Чібуезе, 90 (автогол)

Завтра, 21 квітня, мають відбутися ще два поєдинки чемпіонської групи і два матчі групи вибування.