Результат матчу Першої ліги між Карпатами та Інгульцем.
Фото - ФК Карпати
19 квітня 2024, 15:03
В чемпіонській групі Першої ліги України зустрілись Карпати та Інгулець. Лідери чемпіонату зіграли у Львові на стадіоні Львів Арена.
Перший тайм пройшов без голів. А у другій половині зустрічі Козак вивів Інгулець вперед, згодом Богунов подвоїв перевагу.
Костенко відіграв один м'яч, але врятувати Карпатам бодай нічию не вдалось — 1:2.
Для львів'ян це друга поразка в сезоні. Хоча вона не вплинула на лідерські позиції команди Маркевича. Навіть попри поразку Карпати випереджають Інгулець на 5 очок.
Карпати — Інгулець 1:2
Голи: Костенко, 90 - Козак, 50, Богунов, 86.