Україна: Перша ліга

Результат матчу Першої ліги між Карпатами та Інгульцем.

В чемпіонській групі Першої ліги України зустрілись Карпати та Інгулець. Лідери чемпіонату зіграли у Львові на стадіоні Львів Арена.

Перший тайм пройшов без голів. А у другій половині зустрічі Козак вивів Інгулець вперед, згодом Богунов подвоїв перевагу.

Костенко відіграв один м'яч, але врятувати Карпатам бодай нічию не вдалось — 1:2.

Для львів'ян це друга поразка в сезоні. Хоча вона не вплинула на лідерські позиції команди Маркевича. Навіть попри поразку Карпати випереджають Інгулець на 5 очок.

Карпати — Інгулець 1:2

Голи: Костенко, 90 - Козак, 50, Богунов, 86.