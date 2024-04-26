Україна: Перша ліга

Відбувся стартовий матч шостого туру Першої ліги України у рамках другого етапу.

Харківський Металіст у стартовому матчі другого кола весняної частини Першої ліги обіграв Кремінь із рахунком 2:1.

Гості відкрили рахунок у середині першого тайму, коли на 19 хвилині результативним ударом відзначився Іван Куць після стандарту.

На 60 хвилині гості залишилися у меншості після вилучення Івана Паламарчука, який отримав дві жовті картки.

Через 13 хвилин класним дальнім ударом відзначився Євгеній Рязанцев, а на 86 хвилині перемогу для харків'ян приніс вихованець клубу Данило Кайдалов.

Після 24 ігор Металіст набрав 25 очок і займає 14 місце у групі на вибування, а у Креміня – 17 балів та останній рядок.

Металіст - Кремінь 2:1

Голи: Рязанцев, 73, Кайдалов, 86 — Куць, 19.

Металіст: Рибак, Федорів (Луців, 64), Порох, Гомес, Абрамов, Вернаттус (Кайдалов, 77), Підручний, Тепляков (Багачанський, 46), Дігтярь, Ісаєнко (Синчук, 46), Рязанцев (Чідомере, 88).

Кремінь: Коркодим, Дудник, Аркуша, Паламарчук, Товкач, Панчишин, Савіцький (Азізов, 64), Галоян (Уманець, 88), Глоба (Рокотянський, 82), Обаміна (Пастернак, 88), Куць (Трофимюк, 64).

Попередження: Абрамов — Товкач, Паламарчук, Обаміна.

Вилучення: Паламарчук, 60 (друга жовта).