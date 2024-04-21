Завершилися останні чотири поєдинки 5 туру другої частини сезону у другому дивізіоні України.
Чернігів - Металіст, фото харків'ян
21 квітня 2024, 18:07
У рамках п'ятого туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі у неділю, 21 квітня, відбулися чотири матчі.
Чемпіонська група
Епіцентр і Лівий Берег не виявили сильнішого, обмінявшись голами у другому таймі.
Епіцентр — Лівий Берег 1:1
Голи: Кристін, 61 — Литовченко, 75
Кудрівка-Нива впоралася з Вікторією на власному полі.
Кудрівка-Нива — Вікторія 2:0
Голи: Вечурко, 39, Нехтій, 80
Група вибування
Металіст втретє поспіль не зумів перемогти на виїзді. Цього разу харків'яни поступилися Чернігову.
Чернігів — Металіст 2:1
Голи: Сахно, 21, Федосов, 57 — Рязанцев, 34
Вилучення: Бусько (Металіст), 90+2
Кремінь і тернопільська Нива поділили очки, не зумівши порадувати глядачів голами.
Кремінь — Нива (Тернопіль) 0:0