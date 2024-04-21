Україна: Перша ліга

Завершилися останні чотири поєдинки 5 туру другої частини сезону у другому дивізіоні України.

У рамках п'ятого туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі у неділю, 21 квітня, відбулися чотири матчі.

Чемпіонська група

Епіцентр і Лівий Берег не виявили сильнішого, обмінявшись голами у другому таймі.

Епіцентр — Лівий Берег 1:1

Голи: Кристін, 61 — Литовченко, 75

Кудрівка-Нива впоралася з Вікторією на власному полі.

Кудрівка-Нива — Вікторія 2:0

Голи: Вечурко, 39, Нехтій, 80

Група вибування

Металіст втретє поспіль не зумів перемогти на виїзді. Цього разу харків'яни поступилися Чернігову.

Чернігів — Металіст 2:1

Голи: Сахно, 21, Федосов, 57 — Рязанцев, 34

Вилучення: Бусько (Металіст), 90+2

Кремінь і тернопільська Нива поділили очки, не зумівши порадувати глядачів голами.

Кремінь — Нива (Тернопіль) 0:0