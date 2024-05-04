Завершилися всі поєдинки 7 туру другої частини сезону у другому дивізіоні України.
Чернігів - Буковина, фото гостей
04 травня 2024, 19:44
У рамках сьомого туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі у суботу, 4 травня, відбулися шість матчів.
Чемпіонська група
Епіцентр поліпшив свої шанси на участь у плей-оф за підвищення до УПЛ на наступний сезон, здолавши вдома Полтаву.
Епіцентр — Полтава 3:2
Голи: Кравчук, 18, Стень, 28, Мороз, 40 — Марусич, 5, Щербак, 26 (пен.)
Інгулець наблизився до Карпат у турнірній таблиці на відстань трьох очок.
Кудрівка-Нива — Інгулець 0:3
Голи: Сітало, 36, 75, Квасов, 84
Гол Хоми приніс Прикарпаттю мінімальну домашню перемогу над Маріуполем.
Прикарпаття — Маріуполь 1:0
Гол: Хома, 47
Група вибування
Буковина розгромила на виїзді Чернігів і повернулася на перше місце групи.
Чернігів — Буковина 1:5
Голи: Мироненко, 31 — Андрейчук, 21, 53 (пен.), 60, Гончарук, 28, Новотрясов, 47
Діназ вибрався з зони вильоту завдяки перемозі над тернопільською Нивою.
Діназ — Нива (Тернопіль) 2:0
Голи: Новіков, 24, Борисенко, 87
Вилучення: Козак (Нива), 75 (друга жовта картка)
Гірник-Спорт погіршив свої шанси на збереження прописки у Першій лізі, поступившись прямому конкуренту у боротьбі за виживання Хусту.
Гірник-Спорт — Хуст 0:2
Голи: Приходько, 31, 56 (пен.)