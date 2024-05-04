Україна: Перша ліга

Завершилися всі поєдинки 7 туру другої частини сезону у другому дивізіоні України.

У рамках сьомого туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі у суботу, 4 травня, відбулися шість матчів.

Чемпіонська група

Епіцентр поліпшив свої шанси на участь у плей-оф за підвищення до УПЛ на наступний сезон, здолавши вдома Полтаву.

Епіцентр — Полтава 3:2

Голи: Кравчук, 18, Стень, 28, Мороз, 40 — Марусич, 5, Щербак, 26 (пен.)

Інгулець наблизився до Карпат у турнірній таблиці на відстань трьох очок.

Кудрівка-Нива — Інгулець 0:3

Голи: Сітало, 36, 75, Квасов, 84

Гол Хоми приніс Прикарпаттю мінімальну домашню перемогу над Маріуполем.

Прикарпаття — Маріуполь 1:0

Гол: Хома, 47

Група вибування

Буковина розгромила на виїзді Чернігів і повернулася на перше місце групи.

Чернігів — Буковина 1:5

Голи: Мироненко, 31 — Андрейчук, 21, 53 (пен.), 60, Гончарук, 28, Новотрясов, 47

Діназ вибрався з зони вильоту завдяки перемозі над тернопільською Нивою.

Діназ — Нива (Тернопіль) 2:0

Голи: Новіков, 24, Борисенко, 87

Вилучення: Козак (Нива), 75 (друга жовта картка)

Гірник-Спорт погіршив свої шанси на збереження прописки у Першій лізі, поступившись прямому конкуренту у боротьбі за виживання Хусту.

Гірник-Спорт — Хуст 0:2

Голи: Приходько, 31, 56 (пен.)