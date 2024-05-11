Завершилися п'ять поєдинків 8 туру другої частини сезону у другому дивізіоні України.
Маріуполь - Карпати, фото львів'ян
11 травня 2024, 17:29
У рамках восьмого туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі у суботу, 11 травня, відбулися п'ять матчів.
Чемпіонська група
Карпати ближче до завершення поєдинку з Маріуполем вирвали чергові три очки.
Маріуполь — Карпати 1:2
Голи: Савін, 74 — Клименко, 11, Тлумак, 89
Кудрівка-Нива здійснила камбек у виїзній дуелі з Полтавою.
Полтава — Кудрівка-Нива 2:3
Голи: Щербак, 14, Копитов, 25 — Коркішко, 32, Вечурко, 38, Фальковський, 83 (пен.)
Група вибування
Гірник-Спорт у вольовому стилі впорався з Металістом.
Металіст — Гірник-Спорт 1:2
Голи: Чідомере, 78 — Студенко, 79, 85
Поділля розгромило вдома Діназ.
Поділля — Діназ 3:0
Голи: Сніжко, 23, Оробець, 56, Куліш, 88
Чернігів "перестріляв" на виїзді Хуст.
Хуст — Чернігів 2:4
Голи: Диянчук, 8, Шевчук, 42 — Федосов, 3, 15, Безгубченко, 68, Зенченко, 74
Вилучення: Сахно (Чернігів), 71
Нагадаємо, вчора, 10 травня, повернення до УПЛ собі гарантував Інгулець.