Завершилися останні чотири поєдинки 30 туру третього дивізіону України.
Дружба святкує звитягу, скріншот із трансляції ПФЛ
26 травня 2024, 15:19
У рамках тридцятого туру української Другої ліги-2023/24 у неділю, 26 травня, відбулися чотири матчі.
Другі команди Карпат і Креміня не виявили сильнішого, не порадувавши глядачів голами.
Карпати-2 — Кремінь-2 0:0
Локомотив і Чайка обмінялися голами, теж поділивши очки.
Локомотив — Чайка 1:1
Голи: Блазунь, 46 — Кальчук, 71
Гол Сторчоуса приніс Дружбі підсумкову першу сходинку турнірної таблиці, яка гарантує пряме підвищення до Першої ліги.
Скала 1911 — Дружба 0:1
Гол: Сторчоус, 71
Рух-2 і Кудрівка теж зіграли внічию, скерувавши у ворота один-одного по два м'ячі.
Рух-2 — Кудрівка 2:2
Голи: Панченко, 45, Музичук, 72 — Волошин, 27, Коваль, 65
Підсумкова турнірна таблиця Другої ліги-2023/24:
Найкращим бомбардиром турніру став центральний нападник вінницької Ниви Артур Загорулько.