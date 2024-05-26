Украина: Вторая лига

Завершилися останні чотири поєдинки 30 туру третього дивізіону України.

У рамках тридцятого туру української Другої ліги-2023/24 у неділю, 26 травня, відбулися чотири матчі.

Другі команди Карпат і Креміня не виявили сильнішого, не порадувавши глядачів голами.

Карпати-2 — Кремінь-2 0:0

Локомотив і Чайка обмінялися голами, теж поділивши очки.

Локомотив — Чайка 1:1

Голи: Блазунь, 46 — Кальчук, 71

Гол Сторчоуса приніс Дружбі підсумкову першу сходинку турнірної таблиці, яка гарантує пряме підвищення до Першої ліги.

Скала 1911 — Дружба 0:1

Гол: Сторчоус, 71

Рух-2 і Кудрівка теж зіграли внічию, скерувавши у ворота один-одного по два м'ячі.

Рух-2 — Кудрівка 2:2

Голи: Панченко, 45, Музичук, 72 — Волошин, 27, Коваль, 65

Підсумкова турнірна таблиця Другої ліги-2023/24:

Найкращим бомбардиром турніру став центральний нападник вінницької Ниви Артур Загорулько.