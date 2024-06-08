Україна: Перша ліга

Дві команди Другої ліги були сильнішими за своїх суперників з Першої ліги у стикових матчах.

Сьогодні, 8 червня, пройшли стикові матчі-відповіді за місця в Першій лізі на наступний сезон.

У першому матчі ЮКСА розгромила запорізький Металург із рахунком 4:0.

Перемогу київській команді принесли забиті м'ячі у виконанні Адерінсоли Есеоли, Венді Дос Сантоса, Кирила Ховайко та Антона Євдокимова.

Також зазначимо, що у складі запорожан було одразу два видалення – на 52 хвилині другу жовту картку отримав Дмитро Костюченко, а потім на 88 хвилині було вилучено Олександра Баранюка.

Металург – ЮКСА 0:4 (перший матч 1:3)

Голи: Есеола, 9, Дос Сантос, 62, Ховайко, 86, Євдокимов, 90+3.

Вилучення: Костюченко, 52 (друга жовта), Баранюк, 88 (друга жовта).

У другій парі Звягель мінімально обіграв Хуст із рахунком 1:0.

Єдиний гол, який і приніс бажану путівку до Першої Ліги для житомирської команди, забив Беліада Борел Томандзото на 66 хвилині.

Звягель – Хуст 1:0 (перший матч 1:1)

Гол: Томандзото, 66.

Таким чином, ЮКСА та Звягель успішно пробилися до Першої ліги, у пряму путівку у другий за силою дивізіон України за трофей у Другій лізі здобула Дружба Мирівка.