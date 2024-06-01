Україна: Перша ліга

Відбулися перші матчі у боротьбі за місця у Першій лізі наступного сезону.

Сьогодні, 1 червня, пройшли перші стикові матчі за місця у Першій лізі на наступний сезон-2024/25.

У першому матчі закарпатський Хуст на своєму полі зіграв внічию із житомирським Звягелем. Матч закінчився із рахунком 1:1.

На гол Івана Станковича на 55 хвилині у складі господарів поля гості відповіли влучним ударом Андрія Фесенка на 76 хвилині.

Хуст — Звягель 1:1

Голи: Станкович, 55 – Фесенко, 76.

У другій грі ЮКСА з Київської області здобула перемогу над запорізьким Металургом з рахунком 3:1.

У першому таймі команди швидко обмінялися голами – спочатку на 27 хвилині Дмитро Махнєв реалізував пенальті, а через дві хвилини цифри на табло зрівняв Дмитро Гуменяк.

Перемогу команді із села Тарасівка приніс забитий м'яч у виконанні Габріеля Гоуларта на 83 хвилині. Після цього остаточну крапку в матчі поставив Гехейру Рібейру Дос Сантос Венді, який забив у компенсований час до другого тайму.

ЮКСА – МФК Металург 3:1

Голи: Махнєв, 27 (пен), Гоуларт, 83, Гехейру Рібейру Дос Сантос Венді, 90+4 – Гуменяк, 29.

Матчі у відповідь пройдуть 8 червня.