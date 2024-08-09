Завершився передостанній матч 1 туру в другому дивізіоні України.
Фото Металург
09 серпня 2024, 17:59
У рамках першого туру української Першої ліги-2024/25 у п'ятницю, 9 серпня, відбувся один поєдинок групи В.
Запорізький Металург приймав кременчуцький Кремінь і здобув мінімальну звитягу. Бажаний результат колективу Володимира Шаповалова приніс гол Дмітрія Іродовського в першій половині першого тайму.
Металург — Кремінь 1:0
Гол: Іродовський, 17
Нагадаємо, вчора, 8 серпня, відбулися ще шість матчів 1 туру Першої ліги.