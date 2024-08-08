Україна: Перша ліга

Відбулася низка матчів Першої ліги України.

Сьогодні, 8 серпня, відбулася ціла низка матчів стартового туру Першої ліги України.

Група А

У першому матчі Прикарпаття не змогло обіграти Буковину. Матч закінчився із рахунком 1:1. Гості відкрили рахунок на 51 хвилині зусиллями Андрія Андрейчука, але на 83 хвилині Роман Барчук зрівняв цифри на табло. Він же на 92 хвилині отримав другу жовту картку та залишив свою команду у меншості.

Прикараття — Буковина 1:1

Голи: Барчук, 83 — Андрейчук, 51.

Вилучення: Барчук, 90+2 (друга жовта).

У другій зустрічі Поділля мінімально обіграло Хуст з рахунком 1:0. Перемогу хмельницькій команді приніс гол у виконанні Віталія Гемеги. При цьому з 65 хвилини Хуст грав у меншості після вилучення Вадима Лучки, який отримав другий гірчичник.

Поділля — Хуст 1:0

Гол: Гемега, 13.

Вилучення: Лучка, 65.

У третій грі Епіцентр, який міг опинитися в УПЛ після міні-турніру чотирьох, здобув мінімальну перемогу над тернопільською Нивою з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Андрій Беженар на 50 хвилині.

Нива Тернопіль — Епіцентр 0:1

Гол: Беженар, 50.

Турнірна таблиця:

Група А 1 Агробізнес 1 1 0 0 2 1 1 3 2 Епіцентр 1 1 0 0 1 0 1 3 3 Поділля 1 1 0 0 1 0 1 3 4 Буковина 1 0 1 0 1 1 0 1 5 Прикарпаття 1 0 1 0 1 1 0 1 6 Минай 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Металіст 1 0 0 1 1 2 -1 0 8 Нива Тернопіль 1 0 0 1 0 1 -1 0 9 Хуст 1 0 0 1 0 1 -1 0

Група Б

У першому матчі ЮКСА в гостях мінімально обіграла Кудрівку з рахунком 1:0. Перемогу команді з Тарасівки приніс забитий м'яч Рамона Пабло Кастро Гонсалеза на другій компенсованій хвилині першого тайму.

Кудрівка — ЮКСА 0:1

Гол: Кастро Гонсалез, 45+2.

У другій зустрічі Маріуполь здобув перемогу над харківським Металістом 1925 з рахунком 1:0. Автором єдиного голу став новачок харків'ян Володимир Салюк, який зрізав м'яч у сітку власних поворотів.

Маріуполь — Металіст 1925 1:0

Гол: Салюк, 23 (автогол).

Турнірна таблиця: