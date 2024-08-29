Україна: Перша ліга

Минайці поповнились досвідченим виконавцем.

Минай оголосив про підписання ексгравця Динамо U-19 Михайла Плохотнюка.

25-річний футболіст є вихованцем одеського Чорноморця. У 2020-му році Михайло покинув рідний клуб та приєднався до Інгульця. Сезон потому гравець покинув Україну й протягом майже трьох років виступав спочатку у чемпіонаті Румунії (Полі Ясси, Слатіна та Думбревіца), а потім за естонський Німме Юнайтед.

На зорі карʼєри Плахотнюк активно викликався до юнацьких збірних України: U16 (2 зіграних матчі), U17 (3 матчі, 1 гол) та U18 (4 матчі, 1 гол).

Новачок Минаю може зіграти як у центрі нападу, так і в ролі вінгера на обох флангах.

У складі ужгородців футболіст гратиме під 9-м номером.