У другому дивізіоні України завершилися три поєдинки.
Фото Буковина
06 вересня 2024, 18:23
У рамках української Першої ліги-2024/25 у п'ятницю, 6 вересня, відбулися перші три матчі п'ятого туру.
Маріуполь і Металург обмінялися голами, поділивши очки.
Маріуполь — Металург 1:1
Голи: Зубков, 63 — Алібеков, 15
Попередження: Булгаков, Шушко — Клименко, Товкач
Епіцентр упорався з Буковиною, продовживши свою серію без поразок до 4 матчів.
Епіцентр — Буковина 2:0
Голи: Кравчук, 42, Кристін, 82
Попередження: Кравчук, Полюлях — Морговський
Нива двічі вразила ворота Минаю в першому таймі виїзного для тернополян поєдинку.
Минай — Нива (Тернопіль) 0:2
Голи: Козак, 17, Галадей, 32
Попередження: Чуєв, Гулько, Рязанцев — Кухарук, Михайленко
Вилучення: Гулько, 86 (друге попередження)
Зазначимо, що на завтра, 7 вересня, заплановані ще чотири матчі поточного туру.