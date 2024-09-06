Україна: Перша ліга

У другому дивізіоні України завершилися три поєдинки.

У рамках української Першої ліги-2024/25 у п'ятницю, 6 вересня, відбулися перші три матчі п'ятого туру.

Маріуполь і Металург обмінялися голами, поділивши очки.

Маріуполь — Металург 1:1

Голи: Зубков, 63 — Алібеков, 15

Попередження: Булгаков, Шушко — Клименко, Товкач

Епіцентр упорався з Буковиною, продовживши свою серію без поразок до 4 матчів.

Епіцентр — Буковина 2:0

Голи: Кравчук, 42, Кристін, 82

Попередження: Кравчук, Полюлях — Морговський

Нива двічі вразила ворота Минаю в першому таймі виїзного для тернополян поєдинку.

Минай — Нива (Тернопіль) 0:2

Голи: Козак, 17, Галадей, 32

Попередження: Чуєв, Гулько, Рязанцев — Кухарук, Михайленко

Вилучення: Гулько, 86 (друге попередження)

Зазначимо, що на завтра, 7 вересня, заплановані ще чотири матчі поточного туру.