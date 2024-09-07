Україна: Перша ліга

Відбулася низка матчів Першої ліги України.

Сьогодні, 7 вересня, відбулася низка матчів п'ятого туру Першої ліги України.

Група А

У єдиному матчі Поділля на своєму полі поділило очки з Прикарпаттям. Матч закінчився із рахунком 2:2. У складі господарів поля дублем відзначився Вадим Шаврін, а у гостей такою самою монетою відповів Василь Цюцюра. При цьому три з чотирьох м'ячів були забиті з пенальті.

Поділля — Прикарпаття 2:2

Голи: Шаврін, 52, 89 (пен) — Цюцюра, 54 (пен), 58 (пен).

Група А 1 Агробізнес 4 4 0 0 6 2 4 12 2 Епіцентр 4 3 1 0 8 2 6 10 3 Нива Тернопіль 5 2 1 2 6 5 1 7 4 Буковина 5 2 1 2 3 4 -1 7 5 Поділля 5 1 3 1 4 4 0 6 6 Минай 4 1 1 2 5 6 -1 4 7 Металіст 4 0 3 1 3 4 -1 3 8 Прикарпаття 4 0 2 2 5 8 -3 2 9 Хуст 3 0 0 3 4 9 -5 0

Група Б

У першій грі Полтава мінімально обіграла Вікторію з рахунком 1:0, а єдиним голом відзначився Артем Перебора.

Полтава — Вікторія 1:0

Гол: Перебора, 65.

У другому матчі Кудрівка здобула перемогу над Кремінем з рахунком 2:1. За господарів поля забивали Олександр Дихтярук, який зрізав м'яч у свої ворота та Андрій Сторчоус. У гостей єдиний м'яч забив Мирослав Трофимюк.

При цьому на третій компенсованій хвилині до другого тайму гості залишилися у меншості після вилучення Івана Паламарчука, який отримав другу жовту картку.

Кудрівка — Кремінь 2:1

Голи: Дихтярук, 29 (автогол), Сторчоус, 80 — Трофимюк, 18.

Насамкінець Металіст 1925 не втримав перемогу над Діназом. Матч закінчився із рахунком 2:2. Максим Імереков відкрив рахунок на третій хвилині, після чого Андрій Новіков його зрівняв. На старті другого тайму харків'яни вийшли вперед зусиллями Владлена Юрченка, але на 83 хвилині Андрій Соловйов знову вирівняв статус-кво.

Металіст 1925 — Діназ 2:2

Голи: Імереков, 3, Юрченко, 48 — Новіков, 38, Соловйов, 83.