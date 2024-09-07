Один матч ігрового дня не відбувся через постійні повітряні тривоги.
ФК Чернігів
07 вересня 2024, 18:33
Сьогодні, 7 вересня, пройшла низка матчів п'ятого туру Другої ліги України, в одному з яких були зіграні лічені секунди.
Група А
У першому матчі дубль львівського Руху обіграв Реверу 1908 з рахунком 2:1. Перемогу львів'янам принесли голи Назара Русяка та Максима Музичука, а у гостей єдиний м'яч забив Євген Данилюк.
Також додамо, що на 66 хвилині Олексій Товарницький у складі Руху-2 не реалізував пенальті.
Рух-2 — Ревера 1908 2:1
Голи: Русяк, 54, Музичук, 56 — Данилюк, 62.
У другій грі дубль тернопільської Ниви здобув перемогу над Вільхівцями з рахунком 3:1. У складі переможців відзначились Валентин Напуда, Богдан-Юліан Вишинський та Назар Янчишин. У гостей точний удар на рахунку Михайла Шестакова.
Самбір-Нива-2 — Вільхівці 3:1
Голи: Напуда, 23, Вишинський, 27, Янчишин, 90+1 — Шестаков, 15.
У третій зустрічі Ужгород поділив очки, зігравши у нічию з Пробієм. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол господарів поля у виконанні Антонія Даніеля Чуквебуки Емере, гості відповіли влучним ударом Богдана Оринчака.
Ужгород — Пробій 1:1
Голи: Емере, 10 — Оринчак, 28.
|Група А
|1
|
|Пробій
|5
|4
|1
|0
|11
|2
|9
|13
|2
|
|Полісся-2
|4
|3
|0
|1
|13
|6
|7
|9
|3
|
|Скала 1911
|4
|2
|1
|1
|4
|3
|1
|7
|4
|
|Рух-2 Львів
|5
|2
|1
|2
|9
|8
|1
|7
|5
|
|Нива-2 Тернопіль
|5
|2
|1
|2
|6
|9
|-3
|7
|6
|
|Куликів-Білка
|4
|2
|0
|2
|7
|5
|2
|6
|7
|
|Вільхівці
|5
|2
|0
|3
|6
|9
|-3
|6
|8
|
|Ужгород
|5
|1
|2
|2
|9
|10
|-1
|5
|9
|
|Ревера 1908
|5
|1
|0
|4
|6
|12
|-6
|3
|10
|
|Реал Фарма
|4
|1
|0
|3
|2
|9
|-7
|3
Група Б
Чернігів у гостях здобув мінімальну перемогу над вінницькою Нивою з рахунком 1:0. Єдиного гола було забито на 88 хвилині, а його автором став Анатолій Романченко, який реалізував пенальті.
Нива В — Чернігів 0:1
Гол: Романченко, 88 (пен).
У другій грі київський Локомотив обіграв Чайку з рахунком 2:0. Перемогу киянам забезпечили голи Олександра Миколишина та Богдана Мельника.
Локомотив Київ — Чайка 2:0
Голи: Ніколишин, 40, Мельник, 90+5.
Наприкінці матч між Тростянцем та дублем Колоса було скасовано та перенесено через постійні повітряні тривоги на Сумщині. Команди провели на полі лише кілька секунд після стартового свистка.
|Група Б
|1
|
|Чернігів
|5
|3
|2
|0
|12
|4
|8
|11
|2
|
|Колос-2
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|3
|
|Олександрія-2
|4
|2
|2
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|
|Ворскла-2
|4
|2
|0
|2
|6
|7
|-1
|6
|5
|
|Тростянець
|4
|1
|2
|1
|6
|4
|2
|5
|6
|
|Локомотив Київ
|5
|1
|2
|2
|8
|9
|-1
|5
|7
|
|Нива Вінниця
|5
|1
|1
|3
|2
|5
|-3
|4
|8
|
|Металіст 1925-2
|4
|1
|1
|2
|6
|13
|-7
|4
|9
|
|Гірник-Спорт
|4
|1
|0
|3
|3
|6
|-3
|3
|10
|
|Чайка
|5
|0
|3
|2
|1
|4
|-3
|3