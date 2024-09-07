Украина: Вторая лига

Один матч ігрового дня не відбувся через постійні повітряні тривоги.

Сьогодні, 7 вересня, пройшла низка матчів п'ятого туру Другої ліги України, в одному з яких були зіграні лічені секунди.

Група А

У першому матчі дубль львівського Руху обіграв Реверу 1908 з рахунком 2:1. Перемогу львів'янам принесли голи Назара Русяка та Максима Музичука, а у гостей єдиний м'яч забив Євген Данилюк.

Також додамо, що на 66 хвилині Олексій Товарницький у складі Руху-2 не реалізував пенальті.

Рух-2 — Ревера 1908 2:1

Голи: Русяк, 54, Музичук, 56 — Данилюк, 62.

У другій грі дубль тернопільської Ниви здобув перемогу над Вільхівцями з рахунком 3:1. У складі переможців відзначились Валентин Напуда, Богдан-Юліан Вишинський та Назар Янчишин. У гостей точний удар на рахунку Михайла Шестакова.

Самбір-Нива-2 — Вільхівці 3:1

Голи: Напуда, 23, Вишинський, 27, Янчишин, 90+1 — Шестаков, 15.

У третій зустрічі Ужгород поділив очки, зігравши у нічию з Пробієм. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол господарів поля у виконанні Антонія Даніеля Чуквебуки Емере, гості відповіли влучним ударом Богдана Оринчака.

Ужгород — Пробій 1:1

Голи: Емере, 10 — Оринчак, 28.

Група А 1 Пробій 5 4 1 0 11 2 9 13 2 Полісся-2 4 3 0 1 13 6 7 9 3 Скала 1911 4 2 1 1 4 3 1 7 4 Рух-2 Львів 5 2 1 2 9 8 1 7 5 Нива-2 Тернопіль 5 2 1 2 6 9 -3 7 6 Куликів-Білка 4 2 0 2 7 5 2 6 7 Вільхівці 5 2 0 3 6 9 -3 6 8 Ужгород 5 1 2 2 9 10 -1 5 9 Ревера 1908 5 1 0 4 6 12 -6 3 10 Реал Фарма 4 1 0 3 2 9 -7 3

Група Б

Чернігів у гостях здобув мінімальну перемогу над вінницькою Нивою з рахунком 1:0. Єдиного гола було забито на 88 хвилині, а його автором став Анатолій Романченко, який реалізував пенальті.

Нива В — Чернігів 0:1

Гол: Романченко, 88 (пен).

У другій грі київський Локомотив обіграв Чайку з рахунком 2:0. Перемогу киянам забезпечили голи Олександра Миколишина та Богдана Мельника.

Локомотив Київ — Чайка 2:0

Голи: Ніколишин, 40, Мельник, 90+5.

Наприкінці матч між Тростянцем та дублем Колоса було скасовано та перенесено через постійні повітряні тривоги на Сумщині. Команди провели на полі лише кілька секунд після стартового свистка.