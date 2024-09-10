Дію контракту припинено за згодою сторін.
Олександр Бандура, ФК Минай
10 вересня 2024, 09:23
Минай на своєму офіційному сайті оголосив про відхід воротаря Олександра Бандури.
Угода з 38-річним українцем була розірвана за взаємною згодою сторін.
Нагадаємо, Бандура став гравцем Миная у лютому 2022 року. З того часу він провів 50 матчів, з яких 13 на нуль при 63 пропущених м'ячах.
Також додамо, що у грудні 2023 року Бандура залишив закарпатську команду вперше, але потім знову підписав контракт у січні 2024 року.
Після чотирьох турів Минай набрав чотири очки та посідає шосте місце у турнірній таблиці Першої ліги.