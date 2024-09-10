Україна: Перша ліга

Дію контракту припинено за згодою сторін.

Минай на своєму офіційному сайті оголосив про відхід воротаря Олександра Бандури.

Угода з 38-річним українцем була розірвана за взаємною згодою сторін.

Нагадаємо, Бандура став гравцем Миная у лютому 2022 року. З того часу він провів 50 матчів, з яких 13 на нуль при 63 пропущених м'ячах.

Також додамо, що у грудні 2023 року Бандура залишив закарпатську команду вперше, але потім знову підписав контракт у січні 2024 року.

Після чотирьох турів Минай набрав чотири очки та посідає шосте місце у турнірній таблиці Першої ліги.