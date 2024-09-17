Україна: Перша ліга

Деталі контракту не розкриваються.

Тернопільська Нива на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Юрій Вірт.

Деталі угоди з 50-річним українцем не розголошуються.

У тренерському штабі Вірта працюватимуть Микола Лапко та Олександр Зотов.

Останнім клубом Вірта був Звягель, разом з яким він піднявся до Першої ліги, а потім клуб знявся з чемпіонату.

Після шести матчів Ніва набрала чотири очки та посідає шосте місце у групі А Першої ліги.