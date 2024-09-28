Україна: Перша ліга

Відбулися чергові матчі Першої ліги України.

Сьогодні, 28 вересня, відбулися матчі дев'ятого туру Першої ліги України. Усі три зустрічі проходили у групі А.

У першому матчі Буковина на своєму полі обіграла Минай із рахунком 2:1. У складі переможців голами відзначилися Дмитро Шинкаренко та Віталій Кольцов, який реалізував пенальті. За гостей автоголом відзначився Микита Безуглий.

Також додамо, що Буковина закінчувала матч у меншості – на третій компенсованій хвилині за другу жовту картку було вилучено Шинкаренка.

Буковина — Минай 2:1

Голи: Шинкаренко, 22, Кольцов, 27 (пен) — Безуглий, 61 (автогол).

У другій зустрічі Епіцентр здобув перемогу над Поділлям із рахунком 2:1. Рахунок у матчі було відкрито на 49 хвилині зусиллями Андрія Ліповуза, а потім на 61 хвилині Андрій Беженар подвоїв перевагу господарів поля. У гостей єдиний м'яч забив Олександр Сніжко.

Епіцентр — Поділля 2:1

Голи: Ліповуз, 49, Беженар, 61 — Сніжко, 65.

У заключному матчі дня харківський Металіст обіграв Прикарпаття з рахунком 2:1. Перемогу команді Патріка ван Леувена приніс оформлений дубль у виконанні Дениса Підручного. У гостей результативним ударом відзначився Василь Цюцюра.

Металіст — Прикарпаття 2:1

Голи: Підручний, 11, 55 — Цюцюра, 61.