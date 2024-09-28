Відбулися чергові матчі Першої ліги України.
ФК Буковина
28 вересня 2024, 17:30
Сьогодні, 28 вересня, відбулися матчі дев'ятого туру Першої ліги України. Усі три зустрічі проходили у групі А.
У першому матчі Буковина на своєму полі обіграла Минай із рахунком 2:1. У складі переможців голами відзначилися Дмитро Шинкаренко та Віталій Кольцов, який реалізував пенальті. За гостей автоголом відзначився Микита Безуглий.
Також додамо, що Буковина закінчувала матч у меншості – на третій компенсованій хвилині за другу жовту картку було вилучено Шинкаренка.
Буковина — Минай 2:1
Голи: Шинкаренко, 22, Кольцов, 27 (пен) — Безуглий, 61 (автогол).
У другій зустрічі Епіцентр здобув перемогу над Поділлям із рахунком 2:1. Рахунок у матчі було відкрито на 49 хвилині зусиллями Андрія Ліповуза, а потім на 61 хвилині Андрій Беженар подвоїв перевагу господарів поля. У гостей єдиний м'яч забив Олександр Сніжко.
Епіцентр — Поділля 2:1
Голи: Ліповуз, 49, Беженар, 61 — Сніжко, 65.
У заключному матчі дня харківський Металіст обіграв Прикарпаття з рахунком 2:1. Перемогу команді Патріка ван Леувена приніс оформлений дубль у виконанні Дениса Підручного. У гостей результативним ударом відзначився Василь Цюцюра.
Металіст — Прикарпаття 2:1
Голи: Підручний, 11, 55 — Цюцюра, 61.
|Група А
|1
|
|Агробізнес
|7
|7
|0
|0
|12
|5
|7
|21
|2
|
|Епіцентр
|8
|5
|2
|1
|14
|5
|9
|17
|3
|
|Буковина
|7
|4
|1
|2
|6
|5
|1
|13
|4
|
|Металіст
|7
|2
|3
|2
|8
|6
|2
|9
|5
|
|Поділля
|8
|2
|3
|3
|6
|7
|-1
|9
|6
|
|Нива Тернопіль
|8
|2
|1
|5
|8
|12
|-4
|7
|7
|
|Прикарпаття
|7
|1
|2
|4
|9
|13
|-4
|5
|8
|
|Минай
|7
|1
|2
|4
|6
|11
|-5
|5
|9
|
|Хуст
|3
|0
|0
|3
|4
|9
|-5
|0