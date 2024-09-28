Сьогодні, 28 вересня, відбулися матчі дев'ятого туру Першої ліги України. Усі три зустрічі проходили у групі А.

У першому матчі Буковина на своєму полі обіграла Минай із рахунком 2:1. У складі переможців голами відзначилися Дмитро Шинкаренко та Віталій Кольцов, який реалізував пенальті. За гостей автоголом відзначився Микита Безуглий.

Також додамо, що Буковина закінчувала матч у меншості – на третій компенсованій хвилині за другу жовту картку було вилучено Шинкаренка.

Буковина — Минай 2:1
Голи: Шинкаренко, 22, Кольцов, 27 (пен) — Безуглий, 61 (автогол).

У другій зустрічі Епіцентр здобув перемогу над Поділлям із рахунком 2:1. Рахунок у матчі було відкрито на 49 хвилині зусиллями Андрія Ліповуза, а потім на 61 хвилині Андрій Беженар подвоїв перевагу господарів поля. У гостей єдиний м'яч забив Олександр Сніжко.

Епіцентр — Поділля 2:1
Голи: Ліповуз, 49, Беженар, 61 — Сніжко, 65.

У заключному матчі дня харківський Металіст обіграв Прикарпаття з рахунком 2:1. Перемогу команді Патріка ван Леувена приніс оформлений дубль у виконанні Дениса Підручного. У гостей результативним ударом відзначився Василь Цюцюра.

Металіст — Прикарпаття 2:1
Голи: Підручний, 11, 55 — Цюцюра, 61.

Група А
1 Агробізнес 7 7 0 0 12 5 7 21
2 Епіцентр 8 5 2 1 14 5 9 17
3 Буковина 7 4 1 2 6 5 1 13
4 Металіст 7 2 3 2 8 6 2 9
5 Поділля 8 2 3 3 6 7 -1 9
6 Нива Тернопіль 8 2 1 5 8 12 -4 7
7 Прикарпаття 7 1 2 4 9 13 -4 5
8 Минай 7 1 2 4 6 11 -5 5
9 Хуст 3 0 0 3 4 9 -5 0