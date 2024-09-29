Україна: Перша ліга

Дев'ятий тур у другому дивізіоні України було закрито двома поєдинками.

У рамках української Першої ліги-2024/25 у неділю, 29 вересня, відбулися останні два матчі дев'ятого туру.

Група Б

Металург не зумів нічого протиставити Діназу, який двічі уразив його ворота на власному полі.

Діназ — Металург 2:0

Голи: Черткоєв, 18, Чепурненко, 90+1 (пен.)

Попередження: Ярмак, Огіря, Вовкун — Юречко, Страдс, Бандурін, Палюх

Вилучення: Юречко, 89 (друге попередження)

ЮКСА та Вікторія обмінялися голами в першій половині першого тайму та поділили очки.

ЮКСА — Вікторія 1:1

Голи: Юзефович, 3 — Паламар, 15 (пен.)

Попередження: Євдокимов, Фого, Дедяєв — Паламар, Шарай, Сасовський, Чеглов, Корохов

Турнірна таблиця групи Б Першої ліги після дев'ятого туру:

Нагадаємо, що вчора відбулися три матчі групи А.