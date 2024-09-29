Дев'ятий тур у другому дивізіоні України було закрито двома поєдинками.
Фото ЮКСА
29 вересня 2024, 16:50
У рамках української Першої ліги-2024/25 у неділю, 29 вересня, відбулися останні два матчі дев'ятого туру.
Група Б
Металург не зумів нічого протиставити Діназу, який двічі уразив його ворота на власному полі.
Діназ — Металург 2:0
Голи: Черткоєв, 18, Чепурненко, 90+1 (пен.)
Попередження: Ярмак, Огіря, Вовкун — Юречко, Страдс, Бандурін, Палюх
Вилучення: Юречко, 89 (друге попередження)
ЮКСА та Вікторія обмінялися голами в першій половині першого тайму та поділили очки.
ЮКСА — Вікторія 1:1
Голи: Юзефович, 3 — Паламар, 15 (пен.)
Попередження: Євдокимов, Фого, Дедяєв — Паламар, Шарай, Сасовський, Чеглов, Корохов
Турнірна таблиця групи Б Першої ліги після дев'ятого туру:
Нагадаємо, що вчора відбулися три матчі групи А.