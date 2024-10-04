Україна: Перша ліга

Вісім команд за ігровий день порадували лише трьома голами.

У рамках десятого туру української Першої ліги-2024/25 у п'ятницю, 4 жовтня, відбулися чотири матчі.

Група А

Буковина та Прикарпаття поділили очки в поєдинку без голів.

Буковина — Прикарпаття 0:0

Попередження: Бусько, Андрейчук — Сьомка, Кучерук

Епіцентр і тернопільська Нива обмінялися голами, теж не виявивши сильнішого.

Епіцентр — Нива (Тернопіль) 1:1

Голи: Бендера, 64 — Сидун, 7

Попередження: Кристін — Кухарук, Гатала, Козак

Агробізнес на виїзді здолав Металіст, здобувши восьму поспіль із восьми можливих перемогу.

Металіст — Агробізнес 0:1

Гол: Лень, 33

Попередження: Синчук, Рибак, Чідомере — Волков

Група Б

Вікторія та Діназ теж не виявили сильнішого, не порадувавши вболівальників результативними ударами.

Вікторія — Діназ 0:0

Попередження: Рябий — Ярмак, Волошин

Нагадаємо, вчора, 3 жовтня, Металіст 1925 і Маріуполь поділили очки, тоді як матч Кремінь — Металург не відбувся через тривалі повітряні тривоги.