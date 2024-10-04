Вісім команд за ігровий день порадували лише трьома голами.
Фото Нива (Тернопіль)
04 жовтня 2024, 17:44
У рамках десятого туру української Першої ліги-2024/25 у п'ятницю, 4 жовтня, відбулися чотири матчі.
Група А
Буковина та Прикарпаття поділили очки в поєдинку без голів.
Буковина — Прикарпаття 0:0
Попередження: Бусько, Андрейчук — Сьомка, Кучерук
Епіцентр і тернопільська Нива обмінялися голами, теж не виявивши сильнішого.
Епіцентр — Нива (Тернопіль) 1:1
Голи: Бендера, 64 — Сидун, 7
Попередження: Кристін — Кухарук, Гатала, Козак
Агробізнес на виїзді здолав Металіст, здобувши восьму поспіль із восьми можливих перемогу.
Металіст — Агробізнес 0:1
Гол: Лень, 33
Попередження: Синчук, Рибак, Чідомере — Волков
Група Б
Вікторія та Діназ теж не виявили сильнішого, не порадувавши вболівальників результативними ударами.
Вікторія — Діназ 0:0
Попередження: Рябий — Ярмак, Волошин
Нагадаємо, вчора, 3 жовтня, Металіст 1925 і Маріуполь поділили очки, тоді як матч Кремінь — Металург не відбувся через тривалі повітряні тривоги.