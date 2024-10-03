Україна: Перша ліга

Відбувся перший матч десятого туру Першої ліги України.

Сьогодні, на 3 жовтня, було заплановано проведення двох матчів Першої ліги України, однак один із них не відбувся.

Матч Кремінь – Металург не відбувся через тривалі повітряні тривоги у Полтавській області. Гравці не встигли розпочати поєдинок, а лише провели розминку – було ухвалено рішення перенести матч, а його дата буде узгоджена між командами пізніше.

В іншому матчі харківський Металіст 1925 поділив очки з Маріуполем. Матч закінчився із рахунком 1:1.

На гол господарів поля у виконанні Арі Моури на 41 хвилині, гості відповіли влучним ударом Дмитра Пентелейчука на 53 хвилині.

Металіст 1925 — Маріуполь 1:1

Голи: Моура, 41 — Пентелейчук, 53.

Металіст 1925: Варакута, Капінус (Пасіч, 46), Імереков, Салюк, Кравець, Мафвента, Арі Моура, Чурко (Юрченко, 71), Литвиненко, Борячук (Калітвінцев, 60), Сидоров (Бугай, 71).

Маріуполь: Караващенко, Тєрєхов, Фатєєв, Жовтенко, Харжевський, Богданов (Булгаков, 77), Задоя, Пентелейчук (Биковський, 80), Байдал (Пуди, 66), Савін (Демченко, 46), Зубков І. (Петренко, 77).

Попередження: Капінус, Чурко, Салюк — Задоя, Демченко, Биковський.