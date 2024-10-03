Відбувся перший матч десятого туру Першої ліги України.
Металіст 1925 - Маріуполь, ФК Металіст 1925
03 жовтня 2024, 18:20
Сьогодні, на 3 жовтня, було заплановано проведення двох матчів Першої ліги України, однак один із них не відбувся.
Матч Кремінь – Металург не відбувся через тривалі повітряні тривоги у Полтавській області. Гравці не встигли розпочати поєдинок, а лише провели розминку – було ухвалено рішення перенести матч, а його дата буде узгоджена між командами пізніше.
В іншому матчі харківський Металіст 1925 поділив очки з Маріуполем. Матч закінчився із рахунком 1:1.
На гол господарів поля у виконанні Арі Моури на 41 хвилині, гості відповіли влучним ударом Дмитра Пентелейчука на 53 хвилині.
Металіст 1925 — Маріуполь 1:1
Голи: Моура, 41 — Пентелейчук, 53.
Металіст 1925: Варакута, Капінус (Пасіч, 46), Імереков, Салюк, Кравець, Мафвента, Арі Моура, Чурко (Юрченко, 71), Литвиненко, Борячук (Калітвінцев, 60), Сидоров (Бугай, 71).
Маріуполь: Караващенко, Тєрєхов, Фатєєв, Жовтенко, Харжевський, Богданов (Булгаков, 77), Задоя, Пентелейчук (Биковський, 80), Байдал (Пуди, 66), Савін (Демченко, 46), Зубков І. (Петренко, 77).
Попередження: Капінус, Чурко, Салюк — Задоя, Демченко, Биковський.