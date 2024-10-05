Україна: Перша ліга

Десятий тур у другому дивізіоні України було закрито гольовою феєрією.

У рамках десятого туру української Першої ліги-2024/25 ЮКСА приймала Кудрівку в суботу, 5 жовтня.

За підсумками першого тайму гості мали перевагу в два м'ячі (1:3). Господарі поля зуміли відновити паритет, але Кудрівка знову вийшла вперед. Вирішальним у поєдинку виявився результативний удар Лєгостаєва.

ЮКСА — Кудрівка 3:4

Голи: Казаков, 26, Синьогуб, 55, Гехейру, 64 (пен.) — Сторчоус, 7, Коркішко, 18, 30 (пен.), Лєгостаєв, 73

Попередження: Казаков, Федотов, М. Фого — Рогозинський, Думанюк, Тепляков, Євтушенко, Яшков, Вечурко

Нагадаємо, що вчора, 4 жовтня, відбулися ще чотири матчі десятого туру.