У другому дивізіоні України завершилися ще чотири поєдинки 11-го туру.
Фото Поділля
09 жовтня 2024, 17:10
У рамках 11-го туру української Першої ліги-2024/25 у середу, 9 жовтня, відбулися чотири матчі.
Група А
Металіст тричі уразив ворота Поділля в другому таймі виїзного протистояння, здобувши три залікових бали.
Поділля — Металіст 0:3
Голи: Ісаєнко, 47, Чідомере, 73, Горяінов, 88
Попередження: Гамолов, Сніжко, Цибульник — Вернаттус
У дуелі Прикарпаття з Минаєм в Івано-Франківську сильнішого виявлено не було. Команди також не порадували вболівальників голами.
Прикарпаття — Минай 0:0
Попередження: Геник, Демків — Рожко, Ременяк
Агробізнес впорався вдома з Буковиною, продовживши свою серію з перемог до дев'яти матчів.
Агробізнес — Буковина 1:0
Гол: Толочко, 40
Попередження: Теплий, Касімов, Білий — Бодня, Шинкаренко, Тищенко, Кольцов
Група Б
Металіст 1925 вирішив не відставати від своїх харківських колег і розгромив Кремінь на Київщині, у кожному з таймів забивши двічі.
Металіст 1925 — Кремінь 4:0
Голи: А. Моура, 12, Борячук, 35, Імереков, 67, Бугай, 80
Попередження: Бугай, Панченко — Пастернак
Зазначимо, що програму 11-го туру завтра буде закрито двома поєдинками групи Б (Полтава — ЮКСА, Діназ — Кудрівка).