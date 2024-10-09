Україна: Перша ліга

У другому дивізіоні України завершилися ще чотири поєдинки 11-го туру.

У рамках 11-го туру української Першої ліги-2024/25 у середу, 9 жовтня, відбулися чотири матчі.

Група А

Металіст тричі уразив ворота Поділля в другому таймі виїзного протистояння, здобувши три залікових бали.

Поділля — Металіст 0:3

Голи: Ісаєнко, 47, Чідомере, 73, Горяінов, 88

Попередження: Гамолов, Сніжко, Цибульник — Вернаттус

У дуелі Прикарпаття з Минаєм в Івано-Франківську сильнішого виявлено не було. Команди також не порадували вболівальників голами.

Прикарпаття — Минай 0:0

Попередження: Геник, Демків — Рожко, Ременяк

Агробізнес впорався вдома з Буковиною, продовживши свою серію з перемог до дев'яти матчів.

Агробізнес — Буковина 1:0

Гол: Толочко, 40

Попередження: Теплий, Касімов, Білий — Бодня, Шинкаренко, Тищенко, Кольцов

Група Б

Металіст 1925 вирішив не відставати від своїх харківських колег і розгромив Кремінь на Київщині, у кожному з таймів забивши двічі.

Металіст 1925 — Кремінь 4:0

Голи: А. Моура, 12, Борячук, 35, Імереков, 67, Бугай, 80

Попередження: Бугай, Панченко — Пастернак

Зазначимо, що програму 11-го туру завтра буде закрито двома поєдинками групи Б (Полтава — ЮКСА, Діназ — Кудрівка).