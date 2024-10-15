Україна: Перша ліга

Англійське видання відзначило Кирила Дігтяря.

Видання The Guardian включило центрального захисника Металіста Кирила Дігтяря до свого рейтингу найталановитіших гравців, які народилися в 2007 році.

У цьому переліку 16-річний українець склав компанію захиснику Барселони Пау Кубарсі, а також нападнику "блаугранас" Ламіну Ямалу. До списку також потрапили двоє майбутніх гравців Челсі — півзахисник Індепендьєнте дель Вальє Кендрі Паес і нападник Палмейраса Естевао.

Цього сезону Дігтярь узяв участь у дев'яти матчах Металіста в усіх турнірах. У липні Кирило дебютував за збірну України U-19 на Євро-2024. Раніше він був капітаном національної команди U-17.

У травні 2023 року захисник став наймолодшим гравцем в історії УПЛ.