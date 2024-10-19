Україна: Перша ліга

Відбулися чергові поєдинки Першої ліги України.

Сьогодні, 19 жовтня, відбулися матчі 13 туру Першої ліги України.

Група А

У першому матчі Епіцентр на своєму полі поділив очки із харківським Металістом. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол гостей у виконанні Петра Луціва з пенальті, господарі поля відповіли влучним ударом Данила Кравчука.

Епіцентр — Металіст 1:1

Голи: Кравчук, 35 — Луців, 23 (пен).

У другому матчі Прикарпаття в гостях мінімально обіграло Агробізнес із рахунком 1:0. Єдиний гол забив Василь Француз на 33 хвилині, реалізувавши пенальті.

Агробізнес — Прикарпаття 0:1

Гол: Француз, 33 (пен).

У третьому поєдинку Минай у гостях здобув перемогу над Поділлям із рахунком 1:0. Автором переможного м'яча для закарпатців став Артур Ременяк.

Поділля — Минай 0:1

Гол: Ременяк, 18.

Група А 1 Агробізнес 11 9 0 2 15 9 6 27 2 Епіцентр 9 4 4 1 11 5 6 16 3 Металіст 11 4 4 3 14 8 6 16 4 Буковина 10 4 3 3 7 7 0 15 5 Минай 10 3 3 4 10 12 -2 12 6 Прикарпаття 10 2 4 4 10 13 -3 10 7 Поділля 10 1 4 5 6 12 -6 7 8 Нива Тернопіль 9 1 2 6 6 13 -7 5 9 Хуст 0 0 0 0 0 0 0 0

Група Б

У першій грі Вікторія в гостях обіграла Кудрівку з рахунком 2:0. Авторами голів стали Максим Євпак та Максим Сасовський.

Кудрівка — Вікторія 0:2

Голи: Євпак, 25, Сасовський, 59.

Насамкінець харківський Металіст 1925 здобув перемогу над ЮКСОЮ з рахунком 2:0. Перемогу харків'янам принесли забиті м'ячі у виконанні Василя Кравця та Арі Моури.

Металіст 1925 — ЮКСА 2:0

Голи: Кравець, 58, Моура, 64.