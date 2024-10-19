Відбулися чергові поєдинки Першої ліги України.
Поділля - Минай, ФК Минай
19 жовтня 2024, 17:30
Сьогодні, 19 жовтня, відбулися матчі 13 туру Першої ліги України.
Група А
У першому матчі Епіцентр на своєму полі поділив очки із харківським Металістом. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол гостей у виконанні Петра Луціва з пенальті, господарі поля відповіли влучним ударом Данила Кравчука.
Епіцентр — Металіст 1:1
Голи: Кравчук, 35 — Луців, 23 (пен).
У другому матчі Прикарпаття в гостях мінімально обіграло Агробізнес із рахунком 1:0. Єдиний гол забив Василь Француз на 33 хвилині, реалізувавши пенальті.
Агробізнес — Прикарпаття 0:1
Гол: Француз, 33 (пен).
У третьому поєдинку Минай у гостях здобув перемогу над Поділлям із рахунком 1:0. Автором переможного м'яча для закарпатців став Артур Ременяк.
Поділля — Минай 0:1
Гол: Ременяк, 18.
|Група А
|1
|
|Агробізнес
|11
|9
|0
|2
|15
|9
|6
|27
|2
|
|Епіцентр
|9
|4
|4
|1
|11
|5
|6
|16
|3
|
|Металіст
|11
|4
|4
|3
|14
|8
|6
|16
|4
|
|Буковина
|10
|4
|3
|3
|7
|7
|0
|15
|5
|
|Минай
|10
|3
|3
|4
|10
|12
|-2
|12
|6
|
|Прикарпаття
|10
|2
|4
|4
|10
|13
|-3
|10
|7
|
|Поділля
|10
|1
|4
|5
|6
|12
|-6
|7
|8
|
|Нива Тернопіль
|9
|1
|2
|6
|6
|13
|-7
|5
|9
|
|Хуст
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Група Б
У першій грі Вікторія в гостях обіграла Кудрівку з рахунком 2:0. Авторами голів стали Максим Євпак та Максим Сасовський.
Кудрівка — Вікторія 0:2
Голи: Євпак, 25, Сасовський, 59.
Насамкінець харківський Металіст 1925 здобув перемогу над ЮКСОЮ з рахунком 2:0. Перемогу харків'янам принесли забиті м'ячі у виконанні Василя Кравця та Арі Моури.
Металіст 1925 — ЮКСА 2:0
Голи: Кравець, 58, Моура, 64.
|Група Б
|1
|
|СК Полтава
|10
|6
|3
|1
|17
|7
|10
|21
|2
|
|Вікторія
|11
|5
|4
|2
|16
|6
|10
|19
|3
|
|Кудрівка
|12
|5
|4
|3
|14
|11
|3
|19
|4
|
|ЮКСА
|11
|5
|3
|3
|22
|14
|8
|18
|5
|
|Металіст 1925
|11
|4
|5
|2
|15
|8
|7
|17
|6
|
|ФСК Маріуполь
|9
|3
|3
|3
|11
|14
|-3
|12
|7
|
|Діназ
|11
|2
|4
|5
|9
|18
|-9
|10
|8
|
|МФК Металург
|10
|1
|3
|6
|6
|16
|-10
|6
|9
|
|Кремінь
|9
|1
|1
|7
|6
|22
|-16
|4