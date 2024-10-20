Україна: Перша ліга

Програму чергового туру було закрито трьома поєдинками.

У рамках 13-го туру української Першої ліги-2024/25 у неділю, 20 жовтня, відбулися три матчі.

Група А

Нива та Буковина не виявили сильнішого в Тернополі, обмінявшись результативними ударами.

Нива (Тернопіль) — Буковина 1:1

Голи: Сидун, 69 — Гончарук, 37

Група Б

Металург на останній хвилині основного часу врятувався від виїзної поразки Полтаві.

Полтава — Металург 2:2

Голи: Фальковський, 9 (авт.), Щербак, 73 (пен.) — Блізніченко, 71, Іродовський, 90

Маріуполь удома розгромив Діназ, продовживши його виїзну серію без перемог до шести зустрічей.

Маріуполь — Діназ 3:0

Голи: Пуди, 21, Фатєєв, 67, Биковський, 90+3

Нагадаємо, днем раніше відбулися інші п'ять поєдинків 13-го туру.