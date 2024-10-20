Програму чергового туру було закрито трьома поєдинками.
Фото Металург
20 жовтня 2024, 16:47
У рамках 13-го туру української Першої ліги-2024/25 у неділю, 20 жовтня, відбулися три матчі.
Група А
Нива та Буковина не виявили сильнішого в Тернополі, обмінявшись результативними ударами.
Нива (Тернопіль) — Буковина 1:1
Голи: Сидун, 69 — Гончарук, 37
Група Б
Металург на останній хвилині основного часу врятувався від виїзної поразки Полтаві.
Полтава — Металург 2:2
Голи: Фальковський, 9 (авт.), Щербак, 73 (пен.) — Блізніченко, 71, Іродовський, 90
Маріуполь удома розгромив Діназ, продовживши його виїзну серію без перемог до шести зустрічей.
Маріуполь — Діназ 3:0
Голи: Пуди, 21, Фатєєв, 67, Биковський, 90+3
Нагадаємо, днем раніше відбулися інші п'ять поєдинків 13-го туру.