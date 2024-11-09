Україна: Перша ліга

У другому дивізіоні України завершилися три матчі чергового туру.

У суботу, 9 листопада, у рамках 16-го туру української Першої ліги-2024/25 відбулися три поєдинки.

Група А

Поступившись вдома тернопільській Ниві Агробізнес продовжив свою серію без перемог до чотирьох матчів.

Агробізнес — Нива (Тернопіль) 0:1

Гол: Різник, 55

Попередження: Толочко, Підківка — Зінь

Буковина впоралася з Металістом, продовживши свою домашню безпрограшну серію до шести поєдинків.

Буковина — Металіст 2:1

Голи: Кольцов, 11 (пен.), Бойчук, 75 — Г. Гомес, 82

Попередження: Кольцов, Голуб, Бодня, Андрейчук — Мізюк, Тепляков, Вернаттус, Приходько

Вилучення: Андрейчук (Буковина), 90+8 (друге попередження)

Група Б

ЮКСА здолала на виїзді Діназ, опинившись на першій сходинці турнірної таблиці своєї групи.

Діназ — ЮКСА 0:2

Голи: Дебелко, 36, Гехейру, 74 (пен.)

Попередження: Волошин, Соловйов, Сейтхалілов, Ярмак — Гехейру, Мишенко

Завтра, 10 листопада, двома матчами (Прикарпаття — Епіцентр і Кудрівка — Маріуполь) буде закрито програму поточного туру.