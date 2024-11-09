У другому дивізіоні України завершилися три матчі чергового туру.
Фото Металіст
09 листопада 2024, 17:29
У суботу, 9 листопада, у рамках 16-го туру української Першої ліги-2024/25 відбулися три поєдинки.
Група А
Поступившись вдома тернопільській Ниві Агробізнес продовжив свою серію без перемог до чотирьох матчів.
Агробізнес — Нива (Тернопіль) 0:1
Гол: Різник, 55
Попередження: Толочко, Підківка — Зінь
Буковина впоралася з Металістом, продовживши свою домашню безпрограшну серію до шести поєдинків.
Буковина — Металіст 2:1
Голи: Кольцов, 11 (пен.), Бойчук, 75 — Г. Гомес, 82
Попередження: Кольцов, Голуб, Бодня, Андрейчук — Мізюк, Тепляков, Вернаттус, Приходько
Вилучення: Андрейчук (Буковина), 90+8 (друге попередження)
Група Б
ЮКСА здолала на виїзді Діназ, опинившись на першій сходинці турнірної таблиці своєї групи.
Діназ — ЮКСА 0:2
Голи: Дебелко, 36, Гехейру, 74 (пен.)
Попередження: Волошин, Соловйов, Сейтхалілов, Ярмак — Гехейру, Мишенко
Завтра, 10 листопада, двома матчами (Прикарпаття — Епіцентр і Кудрівка — Маріуполь) буде закрито програму поточного туру.