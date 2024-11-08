Україна: Перша ліга

Результати матчів групи Б Першої ліги.

В групі Б Першої ліги відбулось два матчі 16-го туру: лідер групи Полтава зустрічалась з аутсайдером Кременем, а Металіст 1925 грав з Вікторією.

Кремінь після шести поразок поспіль у статусі аутсайдера групи зустрічався із лідером Полтавою і зумів взяти бал — вперше з вересня. Підопічні Климовського поділили очки із лідером Полтавою.

Кремінь — Полтава 0:0

В іншому матчі дня Металіст 1925 набрав такий хід, що наздогнав Полтаву по набраним очкам. Під руку підопічним ван Леувена потрапила Вікторія із Сум. 1:0

Вікторія — Металіст 1925 0:1

Гол: Борячук, 58.