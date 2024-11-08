Результати матчів групи Б Першої ліги.
Вікторія, фото ПФЛ
08 листопада 2024, 15:26
В групі Б Першої ліги відбулось два матчі 16-го туру: лідер групи Полтава зустрічалась з аутсайдером Кременем, а Металіст 1925 грав з Вікторією.
Кремінь після шести поразок поспіль у статусі аутсайдера групи зустрічався із лідером Полтавою і зумів взяти бал — вперше з вересня. Підопічні Климовського поділили очки із лідером Полтавою.
Кремінь — Полтава 0:0
В іншому матчі дня Металіст 1925 набрав такий хід, що наздогнав Полтаву по набраним очкам. Під руку підопічним ван Леувена потрапила Вікторія із Сум. 1:0
Вікторія — Металіст 1925 0:1
Гол: Борячук, 58.