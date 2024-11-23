У другому дивізіоні України завершилися три матчі чергового туру.
Фото Буковина
23 листопада 2024, 15:27
У суботу, 23 листопада, у рамках 18-го туру української Першої ліги-2024/25 відбулися три поєдинки.
Група А
Металіст здобув вольову перемогу над Прикарпаттям у виїзному поєдинку.
Прикарпаття — Металіст 1:2
Голи: Француз, 25 — Абрамов, 45+1, Синчук, 66
Автогол приніс Минаю три залікових бали в домашньому матчі проти Буковини.
Минай — Буковина 1:0
Гол: Безуглий, 74 (авт.)
Епіцентр завершив літньо-осінню частину сезону виїзної звитягою над Поділлям.
Поділля — Епіцентр 1:2
Голи: Оробець, 90+3 — Кравчук, 20, Ліповуз, 82
Нагадаємо, за підсумками цього туру чотири лідери груп А і Б опиняться в чемпіонській групі, де боротимуться за підвищення до УПЛ, тоді як інші команди намагатимуться втриматися в Першій лізі.