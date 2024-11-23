Україна: Перша ліга

У другому дивізіоні України завершилися три матчі чергового туру.

У суботу, 23 листопада, у рамках 18-го туру української Першої ліги-2024/25 відбулися три поєдинки.

Група А

Металіст здобув вольову перемогу над Прикарпаттям у виїзному поєдинку.

Прикарпаття — Металіст 1:2

Голи: Француз, 25 — Абрамов, 45+1, Синчук, 66

Автогол приніс Минаю три залікових бали в домашньому матчі проти Буковини.

Минай — Буковина 1:0

Гол: Безуглий, 74 (авт.)

Епіцентр завершив літньо-осінню частину сезону виїзної звитягою над Поділлям.

Поділля — Епіцентр 1:2

Голи: Оробець, 90+3 — Кравчук, 20, Ліповуз, 82

Нагадаємо, за підсумками цього туру чотири лідери груп А і Б опиняться в чемпіонській групі, де боротимуться за підвищення до УПЛ, тоді як інші команди намагатимуться втриматися в Першій лізі.