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Кадрові перестановки в харківському колективі.

Напередодні харківський Металіст 1925 здійснив кадрові зміни в структурі власного правління.

Генеральний директор клубу Андрій Недєлін звернувся до Наглядової ради із заявою щодо звільнення за згодою сторін.

Учасники Загальних зборів клубу підтримали це рішення на черговому засіданні.

Андрій Недєлін розпочав роботу в Металісті 1925 улітку 2020 року на посаді виконавчого директора клубу.

Після його звільнення було призначено нового генерального директора клубу. Ним став Антон Володимирович Іванов, який працює у структурі Металіста 1925 від моменту його заснування.

Новий очільник "жовто-синіх" із 2007 по 2016 рік працював у Металісті, де обіймав посади керівника відділу по роботі з уболівальниками та керівника міжнародного відділу.

У 2012 році співпрацював з УЄФА під час підготовки та проведення матчів чемпіонату Європи з футболу-2012.

Від 2016 року Антон Іванов є частиною команди Металіст 1925. Раніше обіймав посади комерційного директора, заступника генерального директора з фінансових питань та операційного директора клубу.

Наступний матч Металіст 1925 проведе в рамках харківського дербі в гостях у Металіста.